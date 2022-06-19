CS:GO Büyük Zam Alıyor!

Dünyanın en çok oynanan FPS oyunlarından birisi olan Counter Strike Global Offensive, Steam üzerinde yaklaşık yüzde yüz zam alarak büyük bir yankı uyandırdı.

CS:GO, uzun yıllardır hem espor arenasında hem de oyunseverler arasında büyük bir ilgiye sahip. FPS oyunlarının başı olan CS:GO oldukça fazla bir oyuncu kitlesine sahip. Ancak CS:GO oyuncuları hem hileler hem de oyunun bakımsızlığından şikayetçi durumda. Özellikle yeni hesap açıp, tekrardan hile kullanan oyuncuların önüne geçmek isteyen Valve, fiyatlarını yüzde yüze yakın zamladı.

Gelen zamla beraber CS:GO oyuncuları büyük bir üzüntüye kapıldı. Prime Status Upgrade, yani Seçkin hesap olarak bilinen özelliğin fiyatı tam yüzde 103 oranında arttı. Böylece yeni CS:GO Prime Status Upgrade’nin fiyatı 249.95 TL olarak belirlendi. Zamlanmadan önceki fiyatı 123 TL olan bu özellik yeni zamla beraber tam 122 TL değerinde zamlanmış oldu.

Oyun piyasasında artan FPS oyunlarından sonra espor arenasında ciddi bir rekabet gözlemlendi. Özellikle Riot Games tarafından çıkarılan VALORANT şu an için tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Bunun yanında yıllarca FPS oyunlarına yön veren CS:GO tarafı da bir hamle yapmak zorunda kaldı. Oyunlardaki hileye bir türlü çözüm bulamayan Valve ise sorunu zam yaparak çözmeyi deniyor. Ne kadar çözüp olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

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