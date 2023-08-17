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CS:GO İçin Bir Büyük Zam Daha Geldi!

İbrahim Özbek

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cs:go zam

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Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarının başında gelen CS:GO, bugün yapılan açıklama ile fiyatını %43 oranında zamladı.

2012 yılıyla beraber oyun dünyasına adımını atan ve her geçen gün oyuncu sayısını artıran CS:GO, zamanla dünyanın en çok oynana oyunlarından birisi haline geldi. Her zaman uygun fiyatları ile dikkatleri üzerine çeken CS:GO, ilk kez oyunseverleri üzüntüye uğrattı.

Oyunun Prime Status Upgrade(Seçkin), fiyatı yüzde 43 oranında arttı ve 394,95 TL‘ye kadar yükseldi. CS:GO zammından önce eski fiyatı ise 274,95 TL idi. Oyunseverlerin her ne kadar büyük bir çoğunluğu Seçkin hesaplara sahip olsa da, yeni başlayacaklar için bu haber üzüntü yarattı.

cs:go zam

Birçok oyuncuya göre bu zammın altında CS:GO 2’nin gelişi yatıyor. Kısa bir süre sonra tanıtılması beklenen CS:GO 2, şimdiden ortamı kendine göre hazırlıyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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