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Xbox Game Pass Eylül Ayı Oyunları Belli Oldu!

Xbox Game Pass satın almak isterseniz abonelik ücreti olarak aylık 79,99 TL gibi bir fiyata üye olabilirsiniz.

Mustafa

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Xbox Game Pass Eylül

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Günümüzün en ünlü oyun satın alma platformlarından biri olan Xbox Game Pass ücretsiz oyun rotasyonunda oldukça iyi bir grafik sergilemekte. Bugünkü yazımızda sizlere Xbox Game Pass’in Eylül ayında vereceği ücretsiz oyunlardan bahsedeceğiz.

İlk olarak Ağustos ayında hangi oyunları ücretsiz olarak verdi bir hatırlayalım; Black Desert (Konsol ve Cloud), Commandos 3 HD Remaster (Konsol, PC ve Cloud), Immortality (Konsol, PC ve Cloud), Nuclear Throne (Konsol, PC ve Cloud), Surgeon Simulator 2 (Konsol, PC ve Cloud), Tinykin (Konsol, PC ve Cloud) oyunlarını ücretsiz vermişti fakat 31 Ağustos itibari ile bu oyunları ücretli şekilde oynayabileceksiniz.

Xbox Game Pass Eylül Ücretsiz Oyunları

  • Gris
  • Starfield
  • Lies of P
  • Party Animals
  • PAYDAY 3
  • COCOON

Yukarıda ki oyunlar Xbox Game Pass tarafından Eylül ayında ücretsiz olarak verilecek. Oyunlara baktığımız zaman PAYDA 3 oyunu oldukça dikkat çekmekte. Son zamanlarda oyuncuların oldukça beğendiği oyunu ücretsiz şekilde oynabileceksiniz.

Son olarak Xbox Game Pass satın almak isterseniz abonelik ücreti olarak aylık 79,99 TL gibi bir fiyata üye olabilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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