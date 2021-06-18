Cyberpunk 2077, 1.23 Yaması PC ve Konsol İçin Yayımlandı!

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a tekrar geleceğini açıklayan CD Projekt Red, oyunun tekrar aynı hataları vermemesi için şimdiden yamalar sunmaya başlamış durumda. 21 Haziran‘da tekrarda PlayStation Store‘da yer alacak olan Cyberpunk 2077 için bugün yeni bir 1.23 yaması sunuldu.

Sunulan yama oyunun tekrar PS Store sunulmasından önce olması oyuncuları şimdiden sevindirmiş durumda. Yama ile yapılan iyileştirmeler ve düzeltmelere bakıldığında CD Projekt Red, oyunun konsol platformlarında daha iyi çalışması için elinden geleni yaptığını görebiiyoruz. Oyunun resmi sitesinde duyurulan yeni yamanın içeriğinde daha çok CPU iyileştirmeleri önplanda oluyor. CPU iyileştirmeleri sayesinde oyun esnasında yaşanan FPS düşüşleri giderilmiş oluyor.

Cyberpunk 2077 geliştiricileri oyunun konsol tarafında oldukça eksik olduğunun farkında ve bunun için çok sıkı çalışıyorlar. Ancak sunulan bu yamadan sonra bile oyunu PS4 kullanıcılarının oynamaması tavsiye ediliyor. Çünkü oyun hala PS4 için yeterince optimize edilmemiş durumda. Sony‘nin de yaptığı açıklamaya bakacak olursak oyun şuan da PS4 Pro ve PS5 platformlarında yeterince oynanabilir kıvamda. PC platformunda ise oyun akıcı şekilde oynanabiliyor.

Sunulan 1.23 yaması ile birlikte oyunun çökmesi başta olmak üzere 17 adet görev sorunuda giderilmiş oluyor.

İşte yamanın bazı detayları;