Cyberpunk 2077, 1.23 Yaması PC ve Konsol İçin Yayımlandı!

Geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077‘nin PlayStation Store‘a tekrar geleceğini açıklayan CD Projekt Red, oyunun tekrar aynı hataları vermemesi için şimdiden yamalar sunmaya başlamış durumda. 21 Haziran‘da tekrarda PlayStation Store‘da yer alacak olan Cyberpunk 2077 için bugün yeni bir 1.23 yaması sunuldu.
Sunulan yama oyunun tekrar PS Store sunulmasından önce olması oyuncuları şimdiden sevindirmiş durumda. Yama ile yapılan iyileştirmeler ve düzeltmelere bakıldığında CD Projekt Red, oyunun konsol platformlarında daha iyi çalışması için elinden geleni yaptığını görebiiyoruz. Oyunun resmi sitesinde duyurulan yeni yamanın içeriğinde daha çok CPU iyileştirmeleri önplanda oluyor. CPU iyileştirmeleri sayesinde oyun esnasında yaşanan FPS düşüşleri giderilmiş oluyor.
Cyberpunk 2077 geliştiricileri oyunun konsol tarafında oldukça eksik olduğunun farkında ve bunun için çok sıkı çalışıyorlar. Ancak sunulan bu yamadan sonra bile oyunu PS4 kullanıcılarının oynamaması tavsiye ediliyor. Çünkü oyun hala PS4 için yeterince optimize edilmemiş durumda. Sony‘nin de yaptığı açıklamaya bakacak olursak oyun şuan da PS4 Pro ve PS5 platformlarında yeterince oynanabilir kıvamda. PC platformunda ise oyun akıcı şekilde oynanabiliyor.
Sunulan 1.23 yaması ile birlikte oyunun çökmesi başta olmak üzere 17 adet görev sorunuda giderilmiş oluyor.
İşte yamanın bazı detayları;
- Bir NPC’yi öldürdükten ve arabalarını çaldıktan sonra vücutlarının arabada sıkışıp kalması sorunu düzeltildi.
- Adam Smasher artık saldırı aşamaları arasındaki animasyonlar sırasında hasar almayacak.
- Bir NPC’nin vücudunu düşürmenin çok fazla yıkıma neden olması sorunu düzeltildi.
- Cataresist siber yazılımı artık düzgün çalışıyor.
- Çeşitli görevlerde Johnny’nin hayalet görünümü sorunu düzeltildi.
- NPC’lerin kıyafetlerinde kırpma ile ilgili çeşitli sorunlar düzeltildi.
- Badlands’deki kayaların görünümü düzeltildi.
- Animasyonlar, kullanıcı arayüzü, sahne, fizik ve oyun sistemlerinde çok sayıda kilitlenme sorunu düzeltildi.
- Çeşitli sistemlerde bellek optimizasyonları ve bellek yönetimi iyileştirmeleri (çökme sayısını azaltarak).
- Çeşitli konsol CPU optimizasyonları.
- Bellek iyileştirmesi