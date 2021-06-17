Cyberpunk 2077, Aylar Sonra PlayStation Store’a Tekrar Dönüyor!

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında oyun dünyasında büyük bir yankı uyandırarak giren Cyberpunk 2077, çıktığı zaman oyuncular oyundan bekledikleri performansı alamadılar. Çünkü oyunu geliştiren CD Projekt Red firması, oyunu çok fazla erteleyince daha fazla zaman kaybetmeden oyunu genel bir testten geçirmeden piyasaya sundu. Bu da haliyle oyuncular açısında hiçte iyi sonuçlar doğurmadı.

Özellikle PS4‘te grafiksel bozukluklar, buglar ve diğer birçok hatalar ile karşılaşan oyuncuların sayısı oldukça fazla olmuştu. Bu nedenle Sony oyunun PlayStation Store’dan kaldırma kararı almıştı.(17 Aralık 2020) Ayrıca CD Projekt Red bunun üzerine memnun olmayan 30.000 oyuncaya geri ödeme yani iade programı gerçekleştirdi. Bu şirket için satış konusunda olumsuz bir durum olsa da bugün ortaya çıkan yeni bir haber ile hem oyuncular hem de şirket açısından oldukça iyi bir haber oldu.

Yeni ortaya çıkan habere göre Cyberpunk 2077, aradan geçen altı ay gibi bir süreden sonra tekrar PlayStation Store‘da yerini alacak. CD Porjekt Red tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Cyberpunk 2077, 21 Haziran 2021‘den itibaren PlayStation Store‘da listelenecek. Konsol oyuncularıyla tekrar buluşacak olan Cyberpunk 2077‘nin PS Store‘da yerini alacağına dair Sony’den de resmi bir açıklama geldi. İşte o açıklama;

“Sony Interactive Entertainment, Cyberpunk 2077‘nin 21 Haziran 2021‘den itibaren PlayStation Store‘da tekrardan listelenilecek. CD Projekt Red, tüm platformlarda oyunun performansını iyileştirmeye devam etse de kullanıcılar oyunun PS4 sürümünde performans sorunları yaşamaya devam edecek. Cyberpunk 2077‘yi en iyi şekilde deneyimleyebilmeniz için oyunu PS4 Pro veya PS5‘de oynamanızı tavsiye ederiz.”

Bu açıklamadan da yola çıkılarak oyunun henüz PS4 sürümünde oynanmaması konusunda oyuncuların uyarıldığını görüyoruz. CD Projekt Red, PS4 için ek düzeltmeler yapana kadar oyunu PS4 Pro ve PS5 ile oynamanız daha faydalı olacaktır.