Cyberpunk 2077’nin Genişlemesi 2023’te Geliyor!

CD Projekt Red’in popüler açık dünya rol yapma oyunu olan Cyberpunk 2077’ye gelecek bir sonraki genişleme için tarih belli oldu Son zamanlarda oyun hakkında oldukça şikayet alınıyordu yapımcı şirket hemen harekete geçerek genişlemenin 2023’te geleceğini duyurdu. Yapımcı şirket bu yıl içinde eklenti hakkında daha fazla haber bekleyebilirsiniz anlamında açıklamalarda bulundu. CDPR. Şirket, yeni içeriğin neleri içereceği hakkında fazla bir şey paylaşmadı, ancak Quest Direktörü Pawel Sasko, beklemenin genişlemenin “uygun şekilde hazırlanmış” olmasını sağlayacaklarını söyledi.

Planlar, Cyberpunk 2077’nin oyuncularına kusursuz bir genişleme getirmeyi amaçlıyorlar. CDPR bu ay itibariyle 18 milyon kopya sattı. Bu genişleme, bu satış ivmesinin korunmasına yardımcı olabilir ve şu ana kadar 65 milyon satış elde eden The Witcher oyununa daha yakın satışlar sağlayabilir.

CD Projekt Red’in ortak CEO’su Adam Kicinski, “Cyberpunk serisine tamamen bağlıyız ve onu daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi. Şirket bu genişlemenin neden bu kadar geç geleceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı ama yorumcular; Şirket geçtiğimiz haftalarda yeni bir Witcher oyunu duyurdu; ayrıyeten bunun yanında yeni ‘birkaç oyun’ üzerinde daha çalıştığı biliniyor. dedi

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