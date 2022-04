Apex Legends En İyi Loot Noktaları ve Taktikler

Birçok battle royale oyununda olduğu gibi, oyuncular, rakiplerine karşı erken bir avantaj elde etmeye çalışmak için haritaya düştüklerinde herhangi bir ganimet için genellikle çılgınca etrafa bakarlar.

Ganimet toplamak silahlı çatışmalara girmek kadar canlandırıcı olmasa da, özellikle sıcak düşürme konumlarında en iyi silahları ve teçhizatı hızlı bir şekilde bulmak, sizi maçın geri kalanına kolayca hazırlayabilir. Biz de bu yazımızda Apex Legends oyuncularının bilmesi gereken en iyi loot noktalarını kaleme alıyoruz.

Ayrıca bkz: PUBG Benzeri Battle Royale Oyunları 2022

Runoff

Runoff, önceki sezonlarda Apex Legends’ın en popüler iniş bölgelerinden biri olarak biliniyordu. Bölgede çok fazla loot bulunuyor ancak büyük çoğunluğu birkaç odaya ve binaya yayılmış durumda, bu nedenle düşmanların pusularına ve diğer takımlara dikkat edin. Ayrıca burada işiniz bittikten sonra daha sakin ancak loot açısından iyi bir bölge olan Slum Lakes’e doğru yönelebilirsiniz.

Grow Tower

Çok fazla yüksek alanın olması sebebiyle savaşmak ve saklanmak için ideal bir bölge olan Grow Towers, her oyun başında birkaç takımın kesin olarak iniş yaptığı bir bölgedir. Bölgede çok fazla loot olsa da bunları tek başınıza toplamadığınızı ve her an düşmanlarınız tarafından pusuya düşebileceğinizi unutmayın.

Lava Siphon

Başlangıçta Sorting Factory adına sahip olan Lava Siphon; Apex Legends Sezon 10’da inebileceğiniz en iyi bölgelerden biri. Dar geçitler ve açık alanları olduğu için pek korunaklı değil fakat bu bölge yeni olduğu için oyunculardan ilgi görüyor. Loot miktarının da iyi olduğu nı belirtelim.

Icarus

Apex Legends Olympus’a yeni eklenen Icarus bölgesi, içinde birçok yüksek seviye ganimet barındıran bir gemi. Sakin bu bölgede rahatça loot yapıp; savaşa tam donanımlı bir şekilde daha sonradan ve sakin bir şekilde başlayabilirsiniz.

Water Treatment

Apex Legends Water Treatment, haritaya iniş yapıp; iner inmez hızlıca savaşa başlamak isteyenlerin tercih edebileceği geniş bir bölgeye sahip ve ayrıca; saklanıp iyileşecek birçok alan bulunduruyor. Bölgede ana binanın yanı sıra doğu ve batıya doğru uzanan diğer binalarda da iyi lootlar yer alıyor.

Fight Night

Oyuna ilk eklendiği zaman haritanın en sıcak noktalarından biri olan Apex Legends Fight Night; şu anda çok daha sessiz ve sakin. Bu arada birçok çıkış noktası bulunduğundan mükemmel bir başlangıç noktası kabul edilen Fight Night; loot açısından da oldukça zengin bir bölgedir.

Landslide

Apex Legends Trainyard bölgesinin yerine oyuna eklenen Landslide; daha yeni bir bölge olduğu için oyuncuların ilgisini çekiyor. Fazla sayıda korunaklı alan ve geçitlerle başlangıç için iyi bir nokta olsa da; buraya inmeden önce bölgenin kalabalık olabileceğini unutmayın.

Climatizer

Bölge olarak oldukça geniş bir alana sahip olan ve ganimetlerle dolu olan Climatizer; çeşitli gözetleme noktaları ve saklanma alanlarıyla iyi bir başlangıç noktası olarak kabul edilir. Yeni Apex Legends güncellemesiyle birlikte; Refinery’nin yerine eklenen bu bölge de tıpkı Landslide gibi oyuncuların dikkatini çekiyor. Bu nedenle bölgeye indiğinizde ortam sakin olmayabilir.

Apex Legends oynarken bilmeniz gereken 5 taktik:

1- İniş yapacağınız bölgeye doğru karar verin:

Apex Legends evreninde iniş yaptığınız bölge, oyununuzun işleyişine yön verir. Eğer çok fazla oyuncu ile aynı yere iniyorsanız loot yapabilmek için rakiplerinizi alt etmeniz gerekir. Ayrıca oyunun sonuna kalan takımlardan biri olmak istiyorsanız daha sakin bölgelere iniş yapıp sakin bir şekilde loot yapmanız gerekir.

2- Agresif oynayın:

Battle royale oyunlarının genel taktiği agresif oynamaktır. Bir savaşa girdiğinizde düşmanınızın iki seçeneği vardır: kaçmak veya savaşmaya devam etmek. Düşmanınız kaçma taktiğini uygularsa onu kovalamayı deneyebilir veya gitmesine izin verebilirsiniz. Düşman savaşma seçeneğini uygularsa agresif bir şekilde karşılık vermeniz gerekmektedir.

3- Sağlığınız azaldıysa ölmemeye çalışın:

Apex Legends oynarken karşı taraf size fazla hasar verdiğinde devamını getirmek için sınırları zorlayabilir. Eğer yaralı durumda olan oyuncu sizseniz hayatta kalmaya çalışın. Bu, bir yere saklanıp hiç çıkmayın anlamına gelmiyor ancak gerekirse savaşmaya devam edin.

4- Hızlı loot yapın:

Hızlı loot yapmak, battle royale oyunlarının ortak kuralıdır. Loot yaparken aynı bölgede uzun süre zaman harcamayın. Yeterli olduğunu düşündüğünüz silah ve zırhları bulduktan sonra daha fazla oyalanmayın ve tekrar aynı yere geri dönmeyin.

5- Dikkatli ve geniş flank’ler yapın:

Flank, rakibinizi arkalamak için yaptığınız koşuya denir. Geniş noktalardan yapılan flank’ler risklidir ancak yeterli mesafeye sahip olduğunuz zaman çok etkili bir taktiktir. Düşmanı arkalamaya karar verdiğinizde, takım arkadaşlarınızla görüşünüzü koruduğunuzdan emin olun.