Cybertruck İç Tasarımı Sovyet Tasarımını Andırıyor

Tesla Cybertruck iç kısmının bir fotoğrafı, gösterge panelinin, orta konsolun ve direksiyon simidinin bir kısmını gösterecek şekilde Cybertruck Sahipleri Kulübü’ne sızdırıldı. Bu açıkça bir prototip, ancak aracın birkaç ay içinde üretime girmesi gerektiğinden, bunun nihai tasarım olacağını varsayabiliriz.

Araç, ortada yer alan büyük tableti olan bir Sovyet otomobilinin iç kısmına benziyor. Orta konsol sökülebilir görünmüyor (tanıtılan ilk özelliklerden biri orta konsolu üçüncü bir koltuğa çevirme yeteneğiydi) ve gösterge paneli son derece derin görünüyor, bu da ön camın şekli ve açısı göz önüne alındığında sürpriz değil.

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Direksiyon simidi Tesla’da daha önce gördüğümüz bir şey değil. Boyunduruk ile gerçek fiziksel olanlar yerine zorla dokunma düğmelerine sahip standart bir direksiyon simidi arasında garip bir karışım.

Tasarımın Cybertruck için en önemli öncelik olmadığı ve şirketin yetenekli bir beygir gücü, dolayısıyla oldukça steril bir iç mekan inşa etmeye çalıştığı açıktır. Ancak, aracın yüksek hedef fiyatı göz önüne alındığında bunu satmak zor olacak.