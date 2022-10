Dahmer Benzeri Film ve Diziler

Netflix’te günlerdir yerini koruyan Monster: The Jeffrey Dahmer Story, birçok övgü ve tartışmayı da bir araya getirdi. Katilin tutuk tavırları, rahatsız edici sahnelerin dışında bitişiyle birlikte getirdiği bilinmezlik, birçok spekülasyona neden oldu. Biz de bu yazımızda Netflix’in en popüler dizisi haline gelen ve Dahmer’i konu alan birkaç filmin yanısıra, Monster: The Jeffrey Dahmer Story’i sevdiyseniz, ilginizi çekebilecek içerikleri sizlerle bir araya getiriyoruz.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story İnceleme Bir katili insanlaştırmak mı ? İzlenir mi… Hemen <br>Oku

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Karizması sayesinde birçok kadına yaklaşmayı başararak genç kızlara ve kadınlara tecavüz edip onları öldüren seri katil ile uzun dönemli kız arkadaşı Liz arasındaki sorunlu ilişkiyi anlatan filmin yönetmen koltuğunda Joe Berlinger oturuyor.

Mindhunter

1970’lerin sonunda iki FBI ajanı, cinayet psikolojisini araştırarak ve tamamıyla gerçek canilerle endişe verici bir yakınlık kurarak suç biliminde yeni ufuklar açar.

The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story

Dizi konu olarak, ünlü modacı Gianni Versace’nin kurban gittiği cinayeti ele alıyor. Geçtiğimiz haftalar Versace ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, cinayete kurban giden dünyaca ünlü modacının hikayesini anlatan ikinci sezon için ‘kurgu ürünü’ ifadesi kullanılmıştı.

The Frozen Ground

Filmde, sayısı tam olarak bilinmese de Alaska’da 17-24 kadını, gizli bir yere götürdükten sonra kaçmalarına izin verip daha sonra da çeşitli silahlarla avlayarak öldüren seri katil Robert Hansen’in gerçek yaşamı konu ediliyor.

No Man Of God

No Man Of God, ünlü FBI analisti Bill Hagmaier ile seri katil Ted Bundy arasında, Bundy’nin idam cezasının son yıllarında kurulan karmaşık ilişkiye odaklanıyor

The Lost

Soğukkanlı bir çifte cinayette iki masum kampçıyı öldürdüğünden şüphelenilen karizmatik bir psikopat, banliyö imparatorluğu temelleri kırmaya başladığında giderek daha istikrarsız hale geliyor.

Maniac

Yaklaşan sergisinde genç bir sanatçıya yardım ederken, bir manken dükkanının sahibi ölümcül, bastırılmış arzuları yüzeye çıkar.

Zombies: A Living History

History Channel’da yayınlanan bu belgesel, zombilerin ilk günlerinden gelecekteki bir saldırı olasılığına kadar olan tüm hikayesini anlatmaya çalışıyor.

The Ted Bundy Tapes

1970’lerde en az 19 genç kadını öldüren bir seri katil olan Ted Bundy’nin hayatına dayanan belgesel drama (bazı kaynaklar 30 ila 35 kadarının öldürüldüğünü söylese de). Üniversite öğrencisi yıllarından, ilk kurbanlarına, yakalanmasına kadar her şeyi ele alıyor.

Freeway Killer

Sonsuz otoyollarda bir sonraki kurbanını ararken yıllarca Californialı sürücüleri korkuttu. Atılan cesetler dövüldü, cinsel saldırıya uğradı ve korkunç bir şekilde sakat bırakıldı. Aldatıcı bir şekilde çekici ve zeki, entrikacı katil bu filmde hayat buluyor.

Monster

Aileen Wuornos, ona tecavüz eden ve sonunda Amerika’nın ilk kadın seri katili olan sadist bir numara yapan, duygusal olarak yaralı bir otoyol fahişesidir.

Dahmer

Dahmer, seri katil Jeffrey Dahmer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Jeffrey Dahmer, 17 kişinin ölümünden sorumlu olarak hapse mahkum edilir. Jeffrey, kurbanlarını öldürmekle kalmaz onların vücutlarını parçalara ayırarak bir kısmını yer. Dahmer sorgusunda, kurbanları üzerinde deney yaptığını ve insan eti yemesinin ruh haline ve cinsel hayatına iyi geldiğini itiraf eder.

Henry: Portrait of a Serial Killer

Hapishaneden çıkmış olan katil Henry, birkaç yıl önce burada tanıştığı arkadaşı Otis ile birlikte, Chicago’da yaşamaktadır. Başlarda Henry’nin cinayet dürtüsünden haberdar olmayan Otis, iki fahişeyle birlikte arabalarında ilerlerken fark eder. Henry, ortada hiçbir sebep yokken, iki kadını acımasız bir şekilde öldürür. Böylece Otis, ev arkadaşının karanlık yüzüne şahit olmaya başlar. Cesetlerden kurtulmaya çalışırken Otis’in tek kaygısı yakalanmaktadır. Bu görev başarıyla sona erer ve Henry, arkadaşına seri katillik sanatı adını verdiği bu dehşeti tanıtmaya başlar…

My Friend Dahmer

Gay barlardan düşürdüğü 17 genç erkeği afiyetle gömdüğü için milwaukee yamyamı lakabıyla bilinen, yakın tarihin en manyak seri katillerinden jeffrey dahmer’ın ergenliğini ve seri katil olma sürecini işleyen, korkuyla pek de ilgisi olmayan biyografi niteliğinde bir film.

Gacy

Seri katil bir model vatandaş, sevgi dolu bir baba ve koca ve seri katil John Wayne Gacy’nin, ailesiyle paylaştığı evinin altındaki tarama alanına gömülmüş 30’dan fazla erkek ve erkek çocuğu olan bir adamın gerçek hikayesine dayanmaktadır.

The Riverman

Seattle’ı terörize eden Green River Katili hakkında fikir sahibi olmak umuduyla hüküm giymiş seri katil Ted Bundy ile bir dizi röportaj yapılır.

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes

Dizi, seri katiller ve sosyal meseleler hakkında birçok gerçek suç belgeselinde çalışmış, beğenilen bir film yapımcısı olan Akademi Ödülü adayı Joe Berlinger’den geliyor. Berlinger’in Kayıp Cennet üçlemesi, çıkmadan önce cinayetten 18 yıl hapis yatmış olan Batı Memphis Üçlüsü’ne farkındalık kazandırmada ayrılmaz bir rol oynadı. Bu, Berlinger’s Conversations with a Killer serisinin üçüncü filmi. Önceki iki seri, The Ted Bundy Tapes ve The John Wayne Gacy Tapes, Netflix’te yayınlanmaya hazır.

Child of God

Mülksüz, şiddet dolu bir adamın hayatı, sosyal düzenin dışında var olmak için feci bir girişimdir. Art arda ebeveynlerinden ve evlerinden mahrum kalan ve diğer birkaç bağı olan Ballard, suçun daha da derinlerine düştükçe bir mağara sakini seviyesine iner.

The Jeffrey Dahmer Files

Jeffrey Dahmer’in hayat hikayesine odaklanan bu belgesel, tüm detayları açığa çıkarmaya yönelik dosyaları barındırıyor.