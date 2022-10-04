Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story İnceleme

10 bölümlük dizisini Eylül ayı sonlarında Netflix’te yayınlayan Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story için büyük umutlar vardı. American Horror Story ve American Crime Story gibi hitlerin arkasında olan Ryan Murphy’nin yönettiği Monster: Jeffrey Dahmer Story, seri katil Jeffrey Dahmer’ın hikayesini farklı bir açıdan ele alacağına söz verdi. Fikir, Dahmer’a odaklanmak yerine, bu iğrenç eylemlerin devam etmesine izin veren davayı çevreleyen ırksal adaletsizlikleri ve polisin beceriksizliğini incelemekti.

Dizi kısa sürede Netflix’in en popüler orijinallerinden biri haline geldi ve ilk hafta izlenme rekoru kırdı. Ama aynı zamanda en tartışmalı olanlardan biri. Pek çok kişi diziye, olayların rahatsız edici tasvirlerine ve birkaç genç adamın vahşice öldürülüp parçalara ayrılmasını içeren hikayelerin travmatik yeniden anlatımına itiraz etti. En önemlisi, duygusal kurban etkisi ifadesi için kelimesi kelimesine yeniden yaratılan kurban Errol Lindsey’in kız kardeşi Rita Isbell, Isbell’in yeniden yüzeye çıkmasını istemediği duyguları geri getiriyor.

Hikaye büyük ölçüde gerçeklere odaklanıyor, Dahmer’ın sorunlu çocukluğu, uzun süredir ölüme duyduğu hayranlık, aşırı yalnızlık ve kurbanlarını ölümden sonra bile yakın tutma umuduyla gerçekleştirdiği ritüeller hakkında iyi bilinen ayrıntıları vurguluyor. Bu ritüelistik ve iğrenç eylemler arasında yemek pişirmek ve vücut parçalarından bazılarını tüketmek de var. Zevkli bir dizide anlatmaya çalışmak için son derece hassas bir hikaye.

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Bir katili insanlaştırıyor

Sık sık Murphy işbirlikçisi olan Evan Peters, baş karakterin özünü tartışmalı olarak çok iyi yakalIYOr. Amaç Dahmer’ı sempatik bir karakter olarak göstermek olmasa da, Peters onu kendi çarpık fantezilerinin kurbanı olan kayıp bir ruh olarak tasvir ediyor.

Hikaye, Dahmer’in çocukluğundan gençlik yıllarına, genç yetişkinliğine ve günümüze kadar çeşitli zaman çizgilerinde dönüyor. Her birinde hayranlar, Dahmer’ın karşılaştığı sorunlara bir bakış atıyor. Ebeveynlerinin evliliğindeki sürtüşmeden, annesinin akıl sağlığı sorunlarına, uyum sağlamadaki güçlüklerine ve genel olarak terk edilme sorunlarına kadar her şey yanlış akorda geliyor.

Hikaye açıları da Dahmer’ın gittiği yola yol açmış olabilecek faktörleri bir şekilde açıklamak için izleyicilere bir şeyler gösteriyor. Örneğin, bir geçmişe dönüş sahnesinde, Jeff’in babası Lionel Dahmer, oğlunun yol ölümünü incelemeye ilgi duyduğunu söylediğinde çok mutlu. Oğlunun, kendisinin de çalıştığı bir alan olan bilimdeki kariyere gerçek bir hayranlık duyduğuna inanıyor.

Bu, elbette, açık bir kırmızı bayrak olduğu ve babasının işaretleri yanlış yorumladığı bilgisi ile yan yana. Başka bir sahnede Lionel, Dahmer’in annesinin kendisine hamileyken aldığı tüm ilaçlardan bahsederek, Dahmer’ın beyin kimyasını bir şekilde değiştirmiş olabileceklerini düşündürüyor.

Bu arada, Dahmer’ın kafası kesilmiş bir kurbanın kafasını okşaması ve öpmesi, bir zamanlar çalıştığı kan bankasından çaldığı kan torbalarını içmesi ve potansiyel bir kurbana kalbini yiyeceğini ilan etmesi gibi diğer sahneler şok değeri için sunuluyor. Çoğunun gerçekten yaşandığını düşünürsek, bu tür şok edici sahneleri ve diyalogları dahil etmemek zor. Gösteri özellikle kanlı veya ürkütücü bir açı almıyor, ancak yine de bazı sahneleri izlemek zor.

Hikayeyi, bazıları acı verecek kadar yavaş ilerleyen 10’dan fazla bölüm çizdikten sonra, son tatmin edici bir kapanış sağlayamıyor. Hayranların gerçek suç serilerinde en çok beklediği şeylerden biri, sonunda çeşitli oyuncuların bugün nerede olduğunu ve o zamandan beri neler olduğunu gösteren bilgi kartlarıdır. Jeffrey Dahmer Hikayesi, kurbanlara resimli bir övgü sunarken, jenerikler yayınlanmaya başlamadan önce bunun ötesinde pek bir şey yok. İzlemeyi bitirdikten sonra öfkeyle gerçekleri, kurguları ve “şimdi neredeler”i araştırırken bırakılıyorsunuz.

Gerçek yıldızlar

Canavar: Jeffrey Dahmer Hikayesi doğru bir şey yapaıyorsa, bu sadece Dahmer’ın korkunç eylemlerini değil, aynı zamanda neden bu kadar uzun süre devam edebildiğini çevreleyen daha büyük sorunları incelemektir.

Niecy Nash, Dahmer’ın çoğu kişinin bir kahraman olarak gördüğü komşusu Glenda Cleveland olarak harika bir şekilde ikna edici bir iş çıkarıyor. Gerçek hayatta, Cleveland aslında yan binada değil, bitişik bir binada yaşıyordu (karakter muhtemelen hem Cleveland’ın hem de Dahmer’ın gerçek hayattaki yakındaki apartman komşusu Pamela Bass’ın bir kombinasyonuna dayanıyor).

Kurbanları oynayan aktörler, ebeveynleri ve aile üyeleri de kalp atışlarını hızlandırarak, daha önce sadece fotoğraflarda ve hikayelerde görülen insanları güzel bir şekilde hayata geçirdiler, daha önce kim olduklarını değil, kendilerine yapılan korkunç şeyleri anlattılar.

Ross Lynch’in oynadığı 2017 filmi My Friend Dahmer ve Jeremy Renner’ın oynadığı 2002 yapımı Dahmer de dahil olmak üzere diğer Dahmer yeniden anlatımlarında derinlemesine araştırılmamış bir açı, Dahmer’ın bu kadar uzun süre yakalanmasını engelleyen iddia edilen polis beceriksizliği ve ırkçılığıdır.

Polis memurlarının, Cleveland gibi genç Siyah erkekler ve kadınlar tarafından kendilerine sunulan genç, beyaz erkeğe yönelik suçlamaları sürekli olarak reddettiği görülüyor. En sarsıcı olay, Cleveland’ın kızı ve yeğeninin kaçan kurban Konerak Sinthasomphone’u uyuşturulmuş ve sokakta kanlar içinde bulduktan sonra polisi aramasıdır.

Memurlar, duruma bakmak, kimliği ve Dahmer’in önceki kaydını (önceki tutuklamaları da içeriyordu) kontrol etmek yerine, Dahmer’in 14 yaşındaki genç çocuğun aslında 19 yaşındaki erkek arkadaşı olduğuna ve çok fazla içki içtiğine inandırıcı bir şekilde inanıyorlar. Dahmer daha sonra yakalanmadan önce çocuğu ve diğer beş kurbanı öldürmeye devam ediyor.

Ayrıca incelenen şey, Dahmer’in ağırlıklı olarak siyahların yaşadığı bir mahallede yaşayan beyaz bir adam olduğu, dedektiflerden birinin tutuklama sonrası sorgulaması sırasında ortaya çıkardığı bir gerçek. Mahalleyi, karşılayabileceği tek şey olduğu için mi yoksa savunmasız işaretleri olduğunu ve yaptığı şeyden kurtulma şansının daha yüksek olduğunu bildiği için mi seçti?

Gösterinin yapmaya çalıştığı siyasi ve ırksal açıklamalar yüksek sesle ve net bir şekilde duyuluyor, ancak bu katartikten daha öfkeli. Adaletsizlikler meydana geldi ve bunları bu kadar açık bir şekilde vurgulamak bu kurbanları onurlandırmanın en iyi yolu olmayabilir. Bununla birlikte, ırkçılığın potansiyel maliyeti hakkında bir tartışmayı teşvik eder ve bu, araştırmaya değer bir konudur.

Monster: The Jeffrey Dahmer Story izlemeye değer mi?

Peters, katili ve onun tuhaf, eksantrik, utangaç tavrını somutlaştırarak harika bir iş çıkarıyor. Dahmer’ı sadece uymayan sempatik bir karakter olarak gösteriyor. Amaç bu değildi, ancak konunun tonu ve işlenmesi, özellikle de Dahmer’in affedici babasıyla olan ilişkisi, katilin tuhaf bir şekilde mağdur görünmesini sağlıyor.

10 bölümlük bir alem yerine iki saatlik bir film olan Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story ilgi çekici olabilirdi. Yavaş ilerleme, Dahmer’ın yaşamının ve suçlarının çeşitli aşamalarını ve uzun süredir devam eden fanteziler ve rahatsız edici eğilimler üzerinde hareket etmeye giderek daha fazla inişiyle başa çıkmak için tasarlandı.

Ne de olsa 17 farklı insanı vahşice öldürdü, saldırdı, parçalara ayırdı ve hatta tüketti. Bu, özellikle amaç kurbanları insanlaştırmaksa, ele alınması gereken çok fazla ölümcül zemin. Ancak sonuç, zaman zaman kopuk ve düpedüz rahatsız edicidir.

Canavar: Jeffrey Dahmer Hikayesi, Dahmer’ın hikayesine derinden aşina olanların bile farkında olmadığı yeni bakış açıları sunuyor. Ancak, 7 Ekim’de yine Netflix’te çıkan Conversations With a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes‘dan muhtemelen çok daha fazlasını elde edeceksiniz. Gerçek bir suç hayranıysanız ve seri katillere hayransanız, bunun yerine başka bir şey bakınırsanız hiçbir şeyi kaçırmazsınız.