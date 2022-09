Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Ekim 2022)

Netflix, 2022’nin Ekim ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek yazı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix’in Ekim ayında da dopdolu bir program akışı var. Cadılar Bayramı temalı filmlerin yanısıra Hobbit filmleri de bize merhaba diyor. Bridge Hollow Laneti, From Scratch, The Good Nurse, The Midnight Club ile İyilik ve Kötülük Okulu gibi yapımlarrla birlikte, Engin Günaydın’ın yeni dizisi Andropoz ve Barbarians’ın 2. Sezonu da yayında olacak. Ayrıca Love Is Blind da yeni bölümleriyle Netflix’e geri dönüyor. İşte Netflix’in bu ayki yayın akışı…

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

Ayrıca bkz: Squid Game Benzeri Dizi ve Filmler

Netflix Yeni Dizi ve Filmler

Börü 2039 (1 Ekim)

Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan Börü 2039; 2039 yılında dünyanın çivisinin çıktığı bir gelecekte Türkiye’ye odaklanıyor. Dizi; ittifakların, düzenin ve sükunetin darmadağın olduğu bir zamanda, dünya yeni bir savaşın eşiğindeyken bıçak sırtında başlıyor.

Bay Harrigan’ın Telefonu (5 Ekim)

Mr. Harrigan’s Phone, kendisinden yaşa büyük münzevi milyarder Bay Harrigan ile arkadaş olan genç bir çocuğa odaklanıyor. Bay Harrigan öldüğünde, çocuk ölen arkadaşı henüz gömülmeden onun cebine bir telefon yerleştirir. Arkadaşına sesli mesajlar bırakan çocuğun hayatı, bir gün arkadaşından cevap almasıyla bambaşka bir hal alır.

High Water (5 Ekim)

1997 yılında Wrocław’daki bilim insanları ve yerel yönetim, şehri tehdit eden yıkıcı bir sel karşısında ölüm kalım kararları almak zorunda kalır.

Yüksekten Korkmuyorum (5 Ekim)

Ciddi anksiyete sorunları olan genç bir kadın, can dostunun son dileğini yerine getirmek amacıyla, hayatını geri almak ve hatta aşkı bulmak için en büyük korkularıyla yüzleşir.

Rüya Takımın Muhteşem Geri Dönüşü (7 Ekim)

Olimpiyatlar tarihinde basketbol branşına büyük bir hâkimiyet kuran ABD’nin 2004’te yaşadığı fiyaskonun ardından yeniden zirveye çıkmak için sıkı bir kadroyla geri dönüşünün perde arkasına uzanacak olan belgesel, The Last Dance’in yanı sıra 30 for 30 ve The Other Dream Team gibi yapımlarda da imzası bulunan Jon Weinbach yönetmeliğinde çekilmiş.

Dünyanın En Şanslı Kızı (7 Ekim)

Bir yazarın New York’ta kendine kurduğu mükemmel hayatı, bir gerçek suç belgeseli yüzünden korkunç lise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasıyla birlikte altüst olur

The Midnight Club (7 Ekim)

The Midnight Club, ölümcül hastalıkları olan gençlerin bulunduğu bir bakımevinde korkunç hikayeler anlatmak için her gece yarısı toplanan hastaların hikayesini konu ediyor.

Yaşlılar (7 Ekim)

Kız kardeşinin düğünü için iki çocuğuyla birlikte eve giden bir kadın, ailesini kan peşinde koşan emeklilere karşı savunurken bulur.

Andropoz (7 Ekim)

Engin Günaydın’ın senaryosunu kaleme alıp başrolünü üstlendiği, 50’sini geçince kafasını değişime takan Marmarisli bir aile babası olan Yusuf adlı tuhafiyeciyi merkezine alan Andropoz dizisinde Tamer Karadağlı, Derya Karadaş, Turgut Tunçalp, Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Yuliia Sobol, Doğa Zeynep Doğuşlu, Ergin Torun, Melissa Dilber ve Merih Dilber gibi isimler yer alıyor.

Bir Katilin İfadeleri Jeffrey Dahmer (7 Ekim)

Bir Katilin İfadeleri: Jeffrey Dahmer, seri katil olan Jeffrey Dahmer’in suçlarını itiraf ettiği röportajlara yer vererek, hastalıklı bir zihni gözler önüne seriyor.

Kiralık Bir Eş (11 Ekim)

Annesinin vasiyetinden çıkarılmamak için son dileğini yerine geyirmek isteyen müzmin bir bekar, nişanlısıymış gibi davranması için bir aktrisle anlaşır.

Gözcü (13 Ekim)

Yeni evli bir çift olan Julia va Francis, Bükreş’te bir daireye taşınır. Tam da bu sırada bir seri katilin serbest kalması, şehirde panik etkisi yaratır. Yeni evlerine alışmaya çalışan Julia, bir süre sonra yan apartmanlarda yaşayan biri tarafından izlendiğini fark eder.

Hobbit: 5 Ordunun Savaşı (14 Ekim)

Bilbo Baggins, Thorin Meşekalkan ve cüce grubu Yalnız Dağı Smaug’dan almıştır. Göl kasabasının çoğu sakini ise cüceler yüzünden vahşice yanarak ölmüş ve geri kalanlar ise çaresizdir. Smaug ise Bard’ın Efsane olan Kara oku sayesinde zırhının tek delik olan yerinden öldürülmüştür.

Ayrıca bkz: Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi İzleme Sırası

Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları (14 Ekim)

Film, Misty Dağları’ndan başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanıyor. Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda olan Hobbitler insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins’in cücelerle olan anlaşması da son bulacak.

Bridge Hollow Laneti (14 Ekim)

Cadılar Bayramı’nda yanlışlıkla eski ve muzip bir ruhu serbest bırakan ve dekorasyonların canlanmasına ve ortalığı kasıp kavurmasına neden olan bir genç kız, kasabalarını kurtarmak için isteyeceği son kişiyle, yaniş babasıyla bir araya gelmelidir.

Holy Family (14 Ekim)

İnanılmaz bir sır saklayan bir aile, Madrid’de her şeye baştan başlar. Ancak yeni ilişkileri planlarını aksatır ve geçmiş peşlerine düşmeye başlar.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (14 Ekim)

Bilbo huzurlu Hobbit toprakları olan The Shire’da yaşamaktayken bir gün aniden büyücü Gandalf gelir ve ana kahramanımız Bilbo kendisini afsane savaşçı Thorin’in kontrolündeki 13 cücelik maceracı bir grubun içinde bulur.

2 Kalp (16 Ekim)

Chris Gregory (Jacob Elordi) ve Sam Peters (Tiera Skovbye) ve Jorge Bacardi (Adan Canto) ve Leslie Bacardi’yi (Radha Mitchell) eşleştirin. İkili farklı yıllarda birbirlerine aşık olurlar, ancak hepsinin onları bir araya getiren sağlık krizleriyle uğraşması gerekir.

İyilik ve Kötülük Okulu (19 Ekim)

Yakın dost olan Sophie ve Agatha, kendilerini peri masallarında yer alacak kahramanların ve kötü karakterlerin gittiği sihirli bir okulda bulunca aralarındaki bağ sarsılır

Love Is Blind (19 Ekim)

“Love is Blind” da Netflix’e geri dönüyor. Vanessa ve Nick Lachey’nin ev sahipliği yaptığı partner bulma serisi, evlilik tekliflerine geçmeden önce hızlı bir flört ve ardından aşkın gerçekten kör olup olmadığını belirlemek için yüz yüze buluşmalar düzenliyor.

Barbarians 2. Sezon (21 Ekim)

Barbarians dizisinin konusu, MS 9. yüzyılda Almanya’nın kuzeyindeki Bramsche bölgesinde “Hermann” ya da “Teutoburg Ormanı Savaşı” olarak geçen Roma İmparatorluğu ile Germenler arasındaki savaşın öncesini ve savaşın kendisinde yaşananları anlatmaktadır. Dizinin 2. Sezonu yayına girmeye hazırlanıyor.

20th Century Girl (21 Ekim)

1999 yılında genç bir kız, en yakın arkadaşının sırılsıklam âşık olduğu çocuğu onun adına göz hapsine alır, ancak daha sonra kendini başka bir aşk öyküsüne kaptırır.

From Scratch (21 Ekim)

Bir sanatçı, İtalya’da bir şefe aşık olunca hayatını değiştiren, kültürler ve kıtalar arası bir aşk, kayıp, direnç ve umut yolculuğuna çıkar.

The Good Nurse (26 Ekim)

İşi başından aşkın bir yoğun bakım hemşiresi, özverili yeni iş arkadaşından işte ve evde destek alır. Ancak bir hastanın beklenmedik ölümü, şüpheleri bu yeni hemşireye çeker.

Aşkımızın Sonsuzluğu (27 Ekim)

Böbrek nakli için bekleyen genç bir piyanist, doktoruyla beklenmedik bir bağ kurar ve müzikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için gereken cesareti bulur.