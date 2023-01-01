Daymare 1998 Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Resident Evil tarzındaki Daymare 1998, kısa süreliğine GOG üzerinde ücretsiz oldu. Oyunseverler, hemen kütüphanelerine eklemeye başladı.

Oyun dünyasının en sevilen aksiyon-korku oyunlarından birisi olan Resident Evil, birçok oyuna akıl hocalığı yapmış ve oyun dünyası için birçok gelişmeyi diğer oyunlara aktarmıştır. İlk olarak Resident Evil 2 Reborn olarak piyasaya çıkacak olan ancak daha sonra Daymare 1998 olarak oyun piyasasına çıkan bu oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Sınırlı bir cephane ile beraber zombi ordularını arasında koşuşturduğunuz bu oyunda aksiyonun dozu bir an bile düşmüyor. Hayatta kalma dürtüleriniz ile beraber becerilerini harmanladığınız zaman bu zombi evreninde hayatta kalabiliyorsunuz.

Daymare 1998, GOG’da 2 Ocak tarihine kadar ücretsiz bir şekilde oyunseveler için raflarda olacak. Bu oyunu deneyimlemek için kısıtlı zamanınız olduğunu unutmayın.

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