Prime Gaming 10 Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün en popüler oyun içeriklerine sahip olabileceğiniz ve indirebileceğiniz platformlardan biri olan Prime Gaming yeni bir hamle yaptı. Prime Gaming kullanıcılarına 10 oyunu ücretsiz şekilde dağıtacaklarını açıkladı.

Yeni yıla girerken birçok platform birden fazla oyunu ücretsiz şekilde dağıtım yapmaya başladı bu seferde bir hamle de Prime Gaming’ten geldi. Prime Gaming aboneleri için toplamda 10 oyun ücretsiz şekilde vereceklerini açıkladı. Ücretsiz oyunların içerisinde en çok dikkat çeken oyunlardan birisi de Dishonered 2 oldu.

Prime Gaming Ücretsiz Oyunları

Dishonored 2 fiyatı: 259,00 TL

The King of Fighters 2003 fiyatı: 31,00 TL

Metal Slug X fiyatı: 15,00 TL

The Last Blade 2 fiyatı: 18,50 TL

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers fiyatı: 34,45 TL

Metal Slug Normalde fiyatı: 15,00 TL

SNK 40th Anniversary Collection fiyatı: 50,00 TL

Twinkle Star Sprites fiyatı: 15,00 TL

Metal Slug 3 fiyatı: 15,00 TL

The Last Blade fiyatı: 18,00 TL

Oyunlar arasında en dikkat çeken oyunlardan birisi olan ve güncel oyunlardan sayabileceğimiz Dishonored 2’nin sistem gereksinimlerine bir göz atalım;

Dishonored 2

Minimum İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

İşlemci: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan Önerilen İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4770/AMD FX-8350

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6GB/AMD Radeon RX 480 8GB

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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