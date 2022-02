DC, The Batman, The Flash ve Diğer Filmlerin Görüntülerini Paylaştı!

Warner Bros. The Batman, The Flash, Black Adam ve Aquaman and the Lost Kingdom’dan yeni görüntüler yayınladı. Şimdiye kadar ortaya çıkan en detaylı görüntülerden bahsediyoruz.

DC Evreninde Caped Crusader’dan daha büyük bir kahraman yok; bu yüzden Batman bu görüntülerle odak noktası oluyor. Robert Pattinson’ın sabırsızlıkla beklenen Batman filmi tamamen bir dönüm noktası. Bu, diğer DC filmlerinden ayrı bir hikayeyi ele alacak ve Batman evrenini yeniden başlatacak. 4 Mart’ı iple çekiyoruz.

Black Adam da bu önizlemenin belki de en önemli kısmına sahip. Dwayne Johnson’ın kostümüne ek olarak, filmde beyaz perdeye ilk çıkışlarını yapacak olan dört Justice Society üyesini de görüyoruz.

Aldis Hodge Hawkman olarak, Noah Centineo Atom Smasher olarak, Quintessa Swindell Cyclone olarak ve Pierce Brosnan ise Doctor Fate olarak görünüyor. Fate’in ikinci kişiliği Kent Nelson olarak Brosnan’ın kısa bir sahnesi bile var. Bu arada Black Adam yılın ikinci DC filmi olacak ve 29 Temmuz’da vizyona girecek.

Flash filminin ön gösteriminde ise yeni bir kostüm göze çarpıyor. Barry Allen/The Flash geçmişi değiştirmeye ve annesinin öldürülmesini engellemeye çalışıyor. The Flash 4 Kasım’da vizyona girecek ve seyircileri soluksuz bir maceraya sevk edecek.

Son olarak, Aquaman ve Mera, Aquaman and the Lost Kingdom‘ın ilk kliplerinde tekrar bir araya geliyor. Jason Momoa’nın Atlantis Kralı da Aquaman’in 80’lerden kalma kıyafetine dayanan yeni bir kostüm giyiyor. Bu film 16 Aralık’ta vizyona girecek.

