DC ve Marvel Tek Filmde Buluşabilir!

DC Studios eş başkanı ve yönetmen James Gunn, Marvel ve DC’nin süper kahramanlarının bir filmde birleşme olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.

Hem Marvel filmlerini hem de DC filmlerini yöneten James Gunn, DC’nin ve hatta bu sefer Marvel Evreni’nin geleceğini ilgilendiren bir açıklama yayınladı. İlerleyen dönemde ki evreni de bir filmde birleştirmek istediğini ve bunun ihtimal dahilinde olduğunu açıkladı.

1970’lere kadar iki farklı marka altında çıkan süper kahramanların bir aradaki maceraları çizgi romanlara yansıyordu. Takipçileri çizgi romanlar ve bazı filmlerle Spider Man’in, Super Man ve Batman ile takım oluşturduğunu, Hulk’ın Batman ile savaştığını, Justice Leage ve Avengers’ın bir araya geldiğini zaman içinde gördüler.

Şu an için James Gunn’ın son filmi Galaksinin Koruyucuları 3, 5 Mayıs’ta ülkemizde vizyona girecek. İlerleyen dönemlerde iki evreni bir arada görebileceğimiz bir filmde izleyebiliriz.

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