Dead by Daylight Film Oluyor!

Sinema dünyasında bugün yapılan haberlere göre, sevilen oyunlardan Dead by Daylight film olarak beyazperdeye gelecek.

Oyun dünyasının sevilen oyunlardan olan Dead by Daylight, geçtiğimiz günlerde 50 milyon oyuncu sayısını aşarak başarısını oyun dünyasına kanıtlamıştı. 2016 yılında çıkış yapan oyun, kısa süre içerisinde büyük bir oyuncu kitlesine hitap etmeye başladı.

Dead by Daylight, hem ülkemizde hem de dünya üzerinde oldukça fazla bir hayran kitlesine sahip. Özellikle aksiyon dolu sahneler ile beraber oyunseverleri sürükleyen maceralar, beyazperdede izleyenleri yerinden oynatacağa benziyor. Film için resmi bir açıklama gelmese de, bu haber birçok hayranını heyecanlandırmaya yetti.

Dead by Daylight, Get Out, Split gibi bilinen korku-gerilim türündeki filmlerin yapımcısı Blumhouse ile bir Dead by Daylight filmi için anlaştı. Ayrıca şirket, The Nun, The Conjuring ve Annabelle gibi korku filmlerinin yapımcısı olan Atomic Monster ile işbirliği içerisinde olacak.

Şu an için bu haberler sadece varsayımda olsa, sinema dünyasında filmin geleceği hakkında ciddi iddialar yer alıyor. Kısa zaman içerisinde yapımcı şirketlerin ve oyun şirketinin senaryo konusunda çalışmaya başlanması bekleniyor.

