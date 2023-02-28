Sherlock Holmes 3 İçin Gözler Robert Downey JR’de!

Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie, verdiği bir söyleşide yeni bir Sherlock Holmes 3 filminin Robert Downey Jr.’a bağlı olduğunu, filmin senaryosuna kadar tüm süreciyle ünlü oyuncunun ilgilendiğini belirtti.

Beyazperdenin unutulmaz eserlerinden olan Sherlock Holmes, izleyenleri tamamen kendisine hayran bırakmıştı. 2009 ve 2011 yıllarında vizyona giren iki Sherlock Holmes filmi, sinemaseverleri serinin 3. filmini bekleye başlattı.

Guy Ritchie, bir kısmı Türkiye’de çekilen Servet Operasyonu’nun ABD’deki vizyonu vesilesiyle Collider’a verdiği söyleşide, olası Sherlock Holmes 3 filminin akıbetiyle ilgili soruya şöyle cevap verdi:

Doğrusu, tüm projeyi Robert’a [Downey Jr.] bıraktım. Robert, tüm sürecin başında olmak istedi. Top onda. Dolayısıyla senaryonun da her şeyin de başında o var. Benim dahil olacağım tarih gelene kadar projeden uzaklaştım.

Sherlock Holmes 3 için herhangi bir vizyon tarihi belirlenmedi. Şu an için hazırlık aşamasında olan filmde, Robert Downey Jr. ve Jude Law yeniden başrol koltuğuna oturacak.

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