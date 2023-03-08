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Dead by Daylight Kısa Süreliğine Ücretsiz Oluyor!

En sevilen oyunların başında gelen Dead by Daylight, Steam üzerinde 5 günlüğüne ücretsiz oldu.

İbrahim Özbek

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dead by daylight

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En sevilen oyunların başında gelen Dead by Daylight, Steam üzerinde 5 günlüğüne ücretsiz oldu.

Günümüzün en popüler oyun platformlarından olan Steam, son zamanlarda kullanıcıları ile ücretsiz oyun paylaşmayı huy edindi. Özellikle sevilen ve popüler olan oyunları ücretsiz bir biçimde kullanıcılarına sunan Steam, bu hafta 149 TL değerindeki Dead by Daylight’ı ücretsiz bir şekilde vereceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde beyazperdeye yeni bir gerilim filmi olarak geleceği kesinleşen Dead by Daylight, bu süre zarfında satışlarını artırmıştı. Film haberinin şerefine yapım şirketi, Steam ile anlaşarak oyunu 5 günlük ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı verme kararı aldı.

13 Mart TSİ 20.00‘e kadar oyunu ücretsiz şekilde deneyimleyebilirsiniz. Sonrasında almaya karar verirseniz yüzde 60 indirim ile 59,60 TL’ye satın alabilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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