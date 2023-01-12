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Dead Space Remake Çıkış Fragmanı Yayınlandı!

27 Ocak 2023 tarihinde oyuncular ile buluşacak Dead Space çıkış fragmanı yayınlandı.

Mustafa

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Dead Space Remake

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Günümüzün en popüler oyun platformlarından Epic Games, 350 TL'lik 3 oyunu ücretsiz olarak vereceğini açıkladı.Epic...

Günümüzün beklenen popüler oyunlarından biri olan Dead Space’in oyuncular ile buluşmasına çok az kaldı 27 Ocak 2023 tarihinde oyuncular ile buluşacak Dead Space çıkış fragmanı yayınlandı.

Oyunun konusuna gelecek olursak kısaca sizlere özetleyelim; Normal bir mühendis olan Isaac Clarke, büyük maden gemisi USG Ishimura’yı tamir etmek için çıktığı iş görevinde gemide olağanüstü ve korkunç şeyler yaşandığını fark eder. Gemi mürettebatının çoğu katledilmiş ve çok sevdiği arkadaşı Nicole geminin içinde kaybolmuştur ve karakterimiz arkadaşını kurtarmaya çalışır.

Oyun içi mekaniklerine göz attığımız zaman hem korku hem macera, aksiyon gibi sahnelerin olacağı bu oyunda oldukça keyifli ve korkulu dakikalar yaşatacaktır.

Dead Space Remake Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X ya da Intel Core i5 8600
  • Ekran Kartı: AMD RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1070
  • RAM: 16 GB RAM
  • DirectX: 12
  • Depolama: 50 GB boş alan

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X ya da Intel Core 11600K
  • Ekran Kartı: AMD RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2070
  • RAM: 16 GB RAM
  • DirectX: 12
  • Depolama: 50 GB boş alan

Oyuncular ise bu oyunu PC, XBox Seris X / S ve PlayStation5 platformlarında oynayabilecekler.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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