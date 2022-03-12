Dead Space Remake Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Uzun zamandır oyunseverler tarafından beklenen Dead Space Remake hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Oyun geliştiricisi olan EA, yakın zamanda çıkması beklenen Dead Space Remake için ilk görüntüleri paylaştı.

Hayatta kalma deneyimine birde korku türünü katarak yıllardır oyunseverlere keyifli anlan yaşatan Dead Space, Remake versiyonu ile beraber kullanıcıların karşına çıkmaya hazırlanıyor. EA Games’de bu oyun için ilk görüntüleri yayınladı. 2023 yılının başlarında oyun dünyasına giriş yapacak olan Dead Space Remake, şimdiden oyun dünyasının dikkatlerini üzerine çekti.

Dead Space geliştiricileri, oyunun ses tasarımını detaylandıran son canlı yayında birçok soruyu cevapladı. Motive Entertainment tasarımcıları canlı yayın sırasında başta silahlar olmak üzere oyun içi sesleri ele aldı.

Her şey planlandığı gibi ilerlerse, 2023 yılının ilk çeyreğinde oyunseverler bu oyuna sahip olma şansı bulacak. Tabii ki bu tarihin resmi bir açıklama ile kesinleşeceğini tahmin ediyoruz.

Ayrıca Dead Space Remake’nin Playstation 5, Xbox Series X ve PC formatlarında geleceği biliniyor. Önümüzdeki aylarda da oyun hakkında canlı yayınlar yapılmaya devam edecek.

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