En İyi GTA 5 Modları 2022

Dünyayı kasıp kavuran oyun GTA, aynı zamanda tüm zamanların en çok hasılat yapan oyunları arasında da yer alıyor. Biz de bu yazımızda sıradanlıktan sıkılan oyun severlere en iyi GTA 5 modlarını derledik.

NaturalVision Remastered

4K çözünürlük ve Rockstar’ın orijinal estetiğinin tam bir revizyonunu sunan bu mod; “GTA 5’in görsel olarak gerçek hayatta; Güney Kaliforniya’ya benzemesini sağlamak için tasarlandı. Dürüst olmak gerekirse; sonuçlar gerçek hayattaki Kaliforniya’dan bile daha iyi duruyor.

Iron Man Script 2.0

İsmi gibi bu mod sizi, itici iticiler, itici kirişler ve her Marvel hayranının aşina olacağı kadar tatmin edici sesiyle tamamlanan tamamen işlevsel bir Iron Man kıyafeti ile bağlar. Ayrıca çevikliği ham güçle değiştiren Hulkbuster zırhı da dahil olmak üzere takımın farklı versiyonlarıyla bile özelleştirebilirsiniz.

Real California Architecture

Los Santos harikadır ve bazı bölgeler gerçek dünyadaki yerlerden ilham alırken; tamamen kurgusal bir şehir olduğu gerçeğinden kaçınılamaz. Gerçek Kaliforniya Mimarisi modu, Hollywood İşareti, Hollywood Balmumu Müzesi, Compton Belediye Binası, iki In-N-Out konumu, Beverly Hills Hotel ve daha fazlası gibi sayısız gerçek dünya eklentisiyle bunu değiştirmeyi amaçlayan bir eklentidir.

No Water + Tsunami + Atlantis

Bu modla en iyi şehirler sular altında kalır. Yüzeyin üzerinde sadece en yüksek gökdelenlerin görülebildiği kasabanın üzerine; tuzlu deniz suyu dalgaları salmak için bir Tsunami getiren bu modu deneyebilirsiniz. Bu, inanılması için görülmesi gereken bir oyun içi doğal afettir.

GTA Realism

SoCal’da araba kullanırken her trafik ışığına ve hız sınırı işaretine uymayı seven biriyseniz; bu hiper gerçekçilik modu tam size göre olacak. Bu mod GTA 5’e her şeyi biraz daha dokunsal ve doğal bir hava katıp; bir dizi küçük ama akıllı ayrıntı ekler.

Prison Mod

Bu hapishane modu polis tarafından her yakalandığınızda sizi hapsediyor; bu sayede hapishanede dolaşabiliyor, NPC’lerle etkileşime girebiliyor ve hatta kaçmaya çalışabiliyorsunuz. Ya da sadece zamanına hizmet edebilirsiniz ve değişmiş bir adam olarak çıkmayı deneyebilirsiniz.

Mayhem/Carmageddon Mod

Bu mod, size makul bir mesafedeki herhangi bir arabanın işarette patlayacağı anlamına gelir. Kısa sürede polisler tarafından aranan yüksek bir derecelendirmeye sahip olacaksınız ancak bu hiç de sorun değil; polis arabaları yanınıza gelir gelmez patlayacak.

Intensity ENB

Intensity ENB, renkler arasındaki kontrastı 11’e yükselterek bu ruhani, mistik kaliteyi, özellikle yağmurda sırılsıklam olan Los Santos’a verir. Bu modla oyunun ışık efektleri de daha yoğun bir hal aldı.

Open All Interiors

Silah dükkanları, striptiz kulüpleri ve araba galerileri dışındaki her şey; akla gelebilecek hiçbir giriş noktası olmadan kilitli olduğundan; Los Santos’ta yalnızca birkaç seçkin bina halka açıktır. Bu modla bu tür iç mekanlar açılıyor ve Los Santos’u biraz daha sürükleyici hissettiriyor. Polislerden kaçarken saklanmak için de kullanabilirsiniz.

Simple Zombies

Simple Zombies GTA 5’i, oyuncuların sığınaklar inşa ederek sağlıklarını ve açlıklarını yöneterek ve zombilerle dolu manzarada; etrafa saçılan diğer insanları toplayarak istila edilmiş bir Los Santos’ta hayatta kalmaları gereken; bir mini hayatta kalma simülasyonuna dönüştürüyor. Oldukça kapsamlı bir oyun modU ve zaman zaman korkutucu.