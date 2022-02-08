GTA V, Minecraft’tan Sonra En Çok Satan Oyun Oldu

Take-Two Interactive’in son yatırımcı sunumuna göre Grand Theft Auto V; lansmanından bu yana 160 milyon adet sattı ve Minecraft’ın ardından tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu oldu.

GTA V’in satış rakamı yalnızca Minecraft’a kıyasla değil; aynı zamanda tüm diğer oyunlara kıyasla çok büyük. Statista’ya göre Kasım 2020’ye kadar Assassin’s Creed serisi 155 milyon kopya satmıştı.

Bu sayı, aynı ay piyasaya çıkan Assassin’s Creed: Valhalla’yı içermiyor; ancak o oyunun satışlarını eklediğinizde bile; GTA V’nin satışları Assassin’s Creed serisinin toplam satışlarına son derece yakın geliyor.

Take-Two Interactive’in sunumunda Grand Theft Auto serisinin toplamda 370 milyondan fazla sattığı söylendi. GTA V’nin devasa satış sayısı; oyunun çok oyunculu bileşeni Grand Theft Auto Online’ın piyasaya sürüldüğü 2013’ten bu yana; ne kadar başarılı olduğu düşünülürse şaşırtıcı değil.

Geçtiğimiz dokuz yıl boyunca, GTA Online’ın oyuncu tabanı, özellikle Rockstar’ın sürekli desteği sayesinde büyüyor. Take-Two’nun sunumuna göre GTA Online; bugüne kadar 40’tan fazla ücretsiz içerik güncellemesi yaptı.

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