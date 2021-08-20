Sıkı Durun! GTA Remastered Trilogy, 2022’de Geliyor!

Son zamanlarda GTA (Grand Theft Auto) oyunlarının orijinal üçlemesinin remaster olabileceğine dair yeni bir söylenti dolaşıyor. Remaster’ların ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda bir bilgi bulunmasa da, bu yeni versiyonun gelecek sene sunulacağı söyleniyor.

Güvenilir bir kaynak, yeniden düzenlenmiş üçlemenin çıkış tarihinin bu yıl içinde belirlenmeyeceğini, ancak “2022’de bir ara” çıkacağını da ekledi. Başka bir kayndak da kısa süre önce üç klasik GTA oyununun bu yıl içinde yeniden başlayacağını bildirmişti.

Buna Rockstar Dundee (Halo: The Master Chief Collection’ın arkasındakiler) tarafından geliştirilecek olan GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas için remaster’lar dahil.

Bildirildiğine göre, üçlemenin başlangıçta GTA V ‘Genişletilmiş ve Geliştirilmiş Sürüm’ ile birlikte piyasaya sürülmesi planlanmıştı, ancak görünüşe göre bu, bu yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen bağımsız bir sürüme geçti.

Ancak, dahili gecikmeler Kotaku raporuna göre, fırlatma penceresinin Ekim sonu veya Kasım başı arasında değişmesine neden olmuştu. Ancak şimdi Henderson, üçlemeyi yeni nesil grafiklerde görmemize birkaç ay daha olduğunu açıkladı.

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