Deadpool & Wolverine Filminde Marvel Evreninden Kimler Var?

Uzun zamandır merakla beklenen Deadpool & Wolverine filmine sayılı günler kalırken, filmde bizleri bekleyecek olan Marvel karakterleri belli oldu.

2024 yılının en çok beklenen filmlerinin başında gelen Deadpool & Wolverine, ülkemizde 26 Temmuz itibariyle sinemalarda yerini alacak. Serinin ilk filmlerinde ve çizgi romanlarda sık sık karşı karşıya gelen ikili bu sefer aynı filmde buluşacak. Bu merakla beklenen filmde, onlarca Marvel karakteri bizleri bekliyor olacak.

Ortaya çıkan CinemaCon’a göre, Deadpool ölmek üzereyken Thor’un ağladığı bir sahne yer alıyor. Bu olay bir süredir evrenden uzak kalan Thor’un artık Marvel evrenine geri döneceğine işaret ediyor. Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth ise bu sahneden haberi olmadığını açıkladı. Thor’un yanı sıra 19 yıl aradan sonra bir süper kahramanda evrene yeniden geliyor. Marvel evreninin suikastçılarının başında gelen Elektra, bu film ile beraber tekrar evrene döneceği söyleniyor.

Deadpool & Wolverine filminde bizleri hiç yabancı olmadığımız bir Marvel karakteri daha karşılayacak. Bu isim tabii ki Chris Evans’ın canlandığı Human Torch, yaklaşık 20 yıl sonra Fantastik Dörtlü’nün en ateşli üyesi Human Torch, evrende yerini alacak. Son olarak paylaşılan haberlere göre, Marvel evreninin sevilen kahramanlarından olan Blade’de filmde yer alacak. Blade’in yan karakter olarak katılması beklenirken, birçok daha Marvel karakterinin bu film ile beraber tekrar su üzerine çıkması bekleniyor. Deadpool & Wolverine filmi ile beraber Marvel evreninde özlediğimiz birçok süper kahramana yeniden kavuşacağız.

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