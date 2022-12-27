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Death Stranding 2 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Sevilen oyun Death Stranding'i hepimiz biliyoruzdur. Oyunun 2 serisinin oyuncular tarafından heyecanla beklenirken yeni oyununun çıkış tarihi hakkında bazı bilgiler sızdırıldı.

Mustafa

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Death Stranding 2

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Günümüzün en ünlü video oyun geliştiricisi ve yapımcılarından biri olan Hideo Kojima’nın sevilen oyunu Death Stranding’i hepimiz biliyoruzdur. Oyunun 2 serisinin oyuncular tarafından heyecanla beklenirken yeni oyununun çıkış tarihi hakkında bazı bilgiler sızdırıldı.

Bildiğiniz üzere 8 Aralık’ta The Game Awards 2022’de oyunun kısa bir tanıtımı yapılmıştı. Edilinen bilgilere göre oyun üzerinde çalışan bir sanatçı tarafından oyunun çıkış tarihi sızdırıldı. Bu kişi yeni oyunun üzerinde çalışan PlayStation Studios Visual Arts’ta kıdemli bir sanatçı olan Frank Alibert bazı iddialar ortaya attı.

Çıkış tarihinden önce oyunun konusuna gelecek olursak, oyunun geliştiricisi olan Hideo Kojima da bu konuda çok bir bilgi vermedi. Açıklamasında aslında oyunun senaryosunun hazır olduğu ama daha sonradan değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Oyunun çıkış tarihine gelecek olursak yeni çıkacak olan oyunun 2024 yılı içerisinde çıkış yapılacağı düşünülmekte. Tabi ki şu anlık resmi bir açıklama gelmedi ama yapımın 2024 yılında çıkış yapacak olması olası gözüküyor.

Oyunun yapımcısı çıkacak olan oyunu şu anlık Playstation 5 için geliştirdiklerini oyuncu kitlesine duyurdu.

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Mustafa
Mustafa
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