Ünlü oyun geliştiricisi Hideo Kojima tarafından tasarlanan Death Stranding, 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Kojima Productions tarafından geliştirilen ve 505 Games tarafından; PlayStation 5, PlayStation 4, MacOS, iOS, GeForce Now, Microsoft Windows (PC) ve iPadOS için çıkış yapan oyun son derece beğenilmişti. Serinin devam oyunu uzun süredir oyunun hayranları tarafından bekleniyor. Death Stranding 2 fragmanı The Game Awards 2023’te gelebilir.

Death Stranding 2 Fragmanı The Game Awards 2023’te Gelebilir

Oyun Oscarları olarak da tanımlayabileceğimiz The Game Awards 2023’e sayılı günler kaldı. Globalde 7 Aralık akşamı, ülkemiz için ise 8 Aralık gece yarısına gelen saatlerde gerçekleştirilecek olan The Game Awards 2023 de yılın en başarılı oyunları ödül alırken, pek çok yeni oyun ile ilgili olarak da gelişmeler yaşanacak, yeni haberler ve fragmanlar duyurulacak.

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Geçtiğimiz günlerde Hideo Kojima tarafından yapılan bir paylaşımın altına The Game Awards resmi Twitter hesabı “bir çift meraklı göz imojisi” bıraktı. Akabinde bu gönderi The Gamw Awards resmi X hesabı tarafından silinse de ekran görüntüsü pek çok kişi tarafından alındı. İşte o gönderi:

Gönderinin gündem olmasının ardından TGA resmi hesabınca silinmesi de tartışmaları ve heyecanı körükleyen bir diğer etken oldu.

Yeni Oyuna Dair Gelişmeler The Game Awards 2023 de Beklentisi!

Yapılan paylaşım sonrasında silinse de, beklenmekte olan Death Stranding 2 fragmanı ve oyuna dair yeni gelişmelerin The Game Awards 2023 de duyurulacağına yönelik büyük bir beklenti oluştu. Bu konuda kısa sürede yüzlerce paylaşım yapılırken, oyuncuların yorumlarından bir kaçına göz atalım:

“Bu kez kargoculuğu okyanus üzerinden yapacağız sanırım. Heyecanla beklediğim oyunlardan biri. TGA 2023 de duyurulacaksa 2024 yılında çıkmasını bekleyebiliriz o halde.”

“Fiyatlandırmaları gördükten sonra artık heyecanlanamıyorum bile. Muhtemelen 100 dolara yakın bir fiyatı olacaktır oyunun. Yabancı gamerlar için para değil belki ama bizim için 3 bin TL büyük meblağ açıkçası. Yine de oyun indirim kampanyası dönemlerinde vs. almaya çalışacağım.”

“Heyecanla beklediğim oyunların başında geliyor kendisi. Hideo Kojima yaparsa kötü oyun yapmaz diye düşünüyorum. İlkini severek oynamıştım, gelsin bakalım bunu da çıkar çıkmaz alacağım.”