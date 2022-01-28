Death Stranding Director’s Cut, 30 Mart’ta çıkacak

Kojima Productions ve 505 Games’in Death Stranding Director’s Cut oyunu 30 Mart 2022’de bilgisayarlar için çıkacak. Yeni oyuncular için 40 dolara mal olacak oyun; Death Stranding’e çoktan sahip olan oyuncular için; ufak bir ücretle erişime açılacak.

Death Stranding Director’s Cut; Hideo Kojima’nın şimdiye kadarki en deneysel oyununun geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Konusu Sam Porter Bridges’i, insanlığı yeniden birbirine bağlamak amacıyla Amerika’yı dolaşırken takip ediyor.

Oyun, Temmuz 2020’de PC’ye gelmeden önce Kasım 2019’da PS4’te piyasaya çıktı. Bu gelişmiş yeni sürüm daha sonra yalnızca PS5 için Eylül 2021‘de çıktı ve şimdi yaklaşık altı ay sonra da bilgisayarlara geliyor.

Death Stranding Director’s Cut daha fazla hikaye içeriği ve gizli görevler; ek öğeler ve hatta bir yarış modu ekliyor. Director’s Cut’ın PC sürümü, XeSS desteği, fotoğraf modu; ultra geniş monitör desteği ve daha yüksek kare hızı dahil olmak üzere; 2020 sürümünde bulunmayan bazı özellikleri içerecek.

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