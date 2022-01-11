Fortnite’a Yeni Güncelleme Geldi – İşte Yenilikler

Fortnite’ın son güncellemesi oyuna dinamik hava getiriyor. Oyuncular artık battle royale turları sırasında şimşek fırtınaları ve hortumlarla uğraşmak zorunda kalacaklar.

Fortnite, son sezonunda savaşın gidişatını büyük ölçüde değiştiren birçok yeni özellik ekledi. Sayısız farklı kullanıma sahip ATV’ler olan Quad Crashers’ın geri dönüşünü görmekle kalmadık; Epic, Spider-Man’in ikonik ağ atıcılarını, yeni bir kaydırma mekaniğini ve çılgın güçlü SMG’leri tanıttı. Dinamik havanın eklenmesi bu eğilimi devam ettiriyor.

En son güncelleme ve dinamik hava durumu, aktif kasırgaları ve şimşek fırtınalarını içeriyor. Bir basın bülteninde Epic, bu yeni eklemeleri ve oyunculara kazandırdıkları yetenekleri ayrıntılı olarak açıkladı.

Kasırgalar harita üzerinde rastgele oluşacak ve oyuncular bunları; gökyüzüne çıkmak ve savaştan uzaklaşmak; veya bir hedefe doğru süzülmek için kullanacak.

Oyuncular, fırtına bulutunun altından suya atlayarak veya mümkün olan; en yüksek noktaya tırmanarak yıldırım çarpma ihtimallerini artırabilecek. Yıldırım bir oyuncuyu iki kez çarpmayacak. Oyuncular bir kez vurulduğunda, o fırtına sırasında bir daha vurulmayacaklar.

Yeni güncelleme ayrıca yeni bir silah içeriyor. Ateş böceği kavanozları gibi, işaret fişeği tabancaları da alevlere çok yakın olan oyunculara sürekli hasar veren yangınlar başlatacak ve yayacak. Peki siz yeni güncellemeyi nasıl buldunuz ?

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