Diablo 4 Vessel of Hatred DLC’si Duyuruldu

Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Diablo serisinin son oyunu Diablo 4, oyunculardan yoğun ilgi görüyor. Oyunun geliştiricisi ve yayıncısı olan Blizzard Entertainment tarafından açıklanan verilere göre oyun Kasım ayı başına kadar geçen takribi 2 haftalık zaman diliminde toplamda 1,5 milyar saat oynandı. Bu durum, oyunun gamerlar tarafından ne kadar beğenildiğinin de bir göstergesi niteliğinde. Geliştirici ekibi de bu beğeniye paralel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda oyunun ilk genişleme paketi de duyuruldu. Diablo 4 Vessel of Hatred tanıtım videosu büyük ilgi çekti. Peki Diablo 4 Vessel of Hatred ne zaman çıkacak?

Diablo 4 Vessel of Hatred DLC’si Oyuna Yeni Sınıf Ekleyecek!

Diablo’nun resmi sosyal medya hesaplarından dün akşam (3 Kasım) itibariyle yapılan duyuruda; Diablo 4 için yeni genişleme paketi açıklandı. Duyuruda; Diablo 4 Vessel of Hatred ne zaman çıkacak sorusu da cevap buldu. Buna göre Diablo 4 Vessel of Hatred genişlemesi 2024 yılı sonu itibariyle oyuncularla buluşacak. İşte Diablo resmi Twitter (X) hesabının yaptığı paylaşım:

There will be no salvation in the light.



The #VesselofHatred expansion comes to #DiabloIV in late 2024 🐺 pic.twitter.com/OQQ3ZZU9HU — Diablo (@Diablo) November 3, 2023

Son derece etkileyici olan 46 saniyelik videonun yanı sıra Vessel of Hatred DLC’si ile ilgili olarak bilgiler de kamuoyuna verildi. Buna göre; Vessel of Hatred genişlemesi ile birlikte Diablo 4’e tamamen yeni bir sınıf eklenecek. Bu sınıf, serinin daha önceki oyunlarında da olmayan, görülmemiş, orijinal bir sınıf olacak.

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Yeni Genişleme Eski Başkent Kehjistan’da Geçecek!

Oyun kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre Vessel of Hatred eski başkent Kehjistan’da geçecek ve Mephisto’nun amansız Kurast ormanlarına dönüşünü konu alacak. Mephisto odağında ilerlemesi beklenen yeni genişleme paketi ile ilgili daha fazla detayın 2024 yılı içerisinde gelmesi ön görülüyor.

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Diablo Serisi Hayranları Heyecanlı!

Diablo IV Vessel of Hatred genişleme paketinin duyurulması, serinin hayranlarında mutluluk uyandırdı. Oyuncular, Diablo resmi hesabının yaptığı duyuru paylaşımının altına görüşlerini belirten yorumlar paylaştı. Bir Diablo hayranının “Umarım Lilith geri döner ve biz de onun yanında yer alırız” yorumuna Diablo resmi hesabı cevap vererek; “Lilith çok ikna edici olabilir” dedi.

Yine bir diğer gamerlar da yorumunda “daha fazla öldürülecek şey olsun” derken, resmi hesap bu gönderiye de; “Her zaman. Her zaman öldürülecek daha çok şey var, olacak…” şeklinde cevap verdi.