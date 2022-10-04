Diablo Immortal Forgotten Nightmares güncellemesi yayınlandı

Blizzard’ın finansal açıdan başarılı mobil oyunu Diablo Immortal, oyuncuları şimdiye kadarki en kapsamlı güncellemeyle hazırladı. Forgotten Nightmares (Unutulmuş Kabuslar) güncellemesi, hikayeyi ve Diablo’nun devam eden irfanını genişletirken, oyunun eziyet festivalinin bayatlamamasını sağlamak için yeni özellikler ve mekanikler ekliyor. Bununla birlikte, Diablo Immortal’a yaklaşan yeni bir oyuncu olarak ormanda kaybolmak kolaydır, bu nedenle yenilikleri, nelerin değiştiğini ve bu devasa güncellemeden yararlanmak için en iyi yaklaşımları anlatan bir kılavuz oluşturduk. yükledim. Uygulamayı yüklemenin en son Diablo Immortal güncellemesinin nasıl çalıştığını görmenin zamanı geldi.

Yeni bilgi dolu zindan: Silent Manastırı

Diablo lore için durağınız, Sessiz Manastır’a girdikten sonra, Ivgorod toprakları üzerinden Zakarum haçlı seferlerinin tarihini tekrar ziyaret edeceksiniz. Diablo Immortal, Silent Monastery’deki en yeni zindan gelişi, kendisini karanlığa daldırarak kabus tonunu belirliyor ve Zavail Dağı’nın zirvelerini Sentinel’in Nöbeti’ne siyah bir sisle kaplayacak kadar tehditkar. Sisin içinde sadece en kötü iblisler yaşar, bu topraklara tecavüz eden masumların ruhlarını avlamaya hazırdır, bu yüzden gölgelerde korkakça pusuya yatan ruhları yutan iblisleri durdurmak size kalmış.

Silent Manastıra erişmek için 60+ seviye olmanız ve 2-4 oyunculu bir parti oluşturmanız gerekir. Not: Zindanın karanlık bir iç kısmı var, bu da nereye gittiğinizi ve neyle savaştığınızı görmeyi zorlaştırıyor; karanlıkta gezinmek için tapınağın heykelleriyle etkileşime girerek yolunuzu aydınlatmalısınız.

Warband’lerde güncelleme ve değişiklikler

Yeni oyuncu sayısının piyasaya sürülmesinden bu yana düştüğü bir sır değil ve sonuç olarak, içeriği tamamlamak için Warband’leri doldurmak daha külfetli hale geldi. Birçok oyuncu, kısıtlayıcı içeriğiyle mücadele etmek için Warbands yuvalarını doldurma bağımlılığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Bu yeni güncelleme, bu endişelerin bazılarına ışık tuttuğundan, elden geçirilen sistemlere genel bir bakış sağladık.

Warband kampı için canavarları öldürme gereksinimini kaldırır.

Warband Reliquary baskınlarını sekiz yerine dört Warband oyuncusuyla tamamlayın; Artık kalan yuvaları doldurmak için Warband’ınızın dışından oyuncuları işe alabilirsiniz.

Warband Reliquary baskınlarının ilk tamamlanmasından sonra artık Mühürlü Warband sandıkları için %400 artırılmış düşme oranı veriyor (her Pazartesi ve Perşembe sıfırlanıyor).

Cyrangar Kalesi’ne Giriş (Warband kamplarının yerini alır).

Cyrangar Kalesi

Yeni bir Warband keşif deneyimi, iki tekrar oynanabilir oyun modu ve kaleyi geliştirip savunarak elde ettiğiniz pasif bonusları getiriyor. Göreve başlamak için, bir Warband’in parçası olan 20. seviye olmalısınız. Westmarch’ta Valstus ile konuşarak görevi alın.

Her odada bulunan huzursuz ruhlarla yüzleşirken, Cyrangar Kalesi’ndeki her büyük alanı bölmek ve fethetmek zorunda kalacaksınız. Siz ve Warband’ınız kalenin odalarını temizledikten sonra, Warband bayrağınızı asabilir ve üyelerin bu odaları işgal etmesini ve yükseltmesini sağlayabilirsiniz.

Cyrangar Kalesi’ni başarıyla fethettikten sonra, kalenizi savunmak için iki oynanabilir modun (Standart mod ve Sonsuz mod) kilidini açacaksınız. Overwatch’a yabancı değilseniz, bu, her turda yolunuza çıkan bir düşman saldırısına karşı hayatta kalmak zorunda kalacağınız Junkenstein’s Revenge’e benzer şekilde oynanır. Ancestral Weapon efektlerinizi tetikleyebilecek Ancestral Weapons ve Invocation Gear gibi tatlı ödüller kazanacaksınız.

Gloomguide’s Prize atılganlığı bir sonraki seviyeye taşıyor

Gloomguide’ın Ödülü Diablo Immortal’ın yerini yeni bir set alıyor. Oyuncular, daha fazla hasar vermek için atılmalar ve kaçış hamleleriyle düşman ordularıyla daha agresif bir şekilde başa çıkabilir. Yeni zindan (Sessiz Manastır) dahil olmak üzere tüm bırakma konumları yeni sete uyacak şekilde ayarlandı.

İki parçalı bonus, bir kısa çizgi kullandıktan sonra hasarı %15 (3 saniye boyunca) artırır, dört parçalı bonus, bir kısa çizgi kullandıktan sonra kritik oranını %22,5 (3 saniye boyunca) artırırken, altı parçalı set bonusu, bir atılmayı serbest bırakır. yakındaki tüm düşmanlara hasar veren bir atılma kullandıktan sonra bir terör dalgası, etkilenen düşmanlar korkuya kapılır (her 40 saniyede bir oluşur).

Diğer güncellemelerin özeti

Yeni savaş geçişi (5. sezon)

Yeni Helliquary baskın patronu: Biçimsiz Izilech

Sınırlı süreli etkinlikler: Karanlığı Keşfetmek ve Açlık Ayı

Yeni kozmetik set: Taçlılar (1000 Ebedi Küre karşılığında satın alındı)

Üç yeni Efsanevi Mücevher

Yeni özellik: 1600 Platinum karşılığında 1 Efsanevi Arma (haftada bir)

Yeni özellik: 1 Nadir Arma için 200 Platinum takas et (haftada üç kez)

Warband Sandıklarından alınan efsanevi eşyaların özü aktarılabilir

Defend the Vault, çöpçatanlık için Party Finder’ı ekler

Corvus Expedition çeşitleri

Kahramanın Yolculuğu’ndaki diğer bölümler

Daha fazla Bestiary girişi

Wynton’s Grand Market’te ayarlamalar: alış ve yeniden satış süresi kısaltıldı

Ebedi Küre Paketi satın alımlarına daha fazla Ebedi Küre ekler

Forgotten Nightmare’de karanlıkta gezinmek

Blizzard’ın oyun için büyük miktarda içerik yayınlama, yeni ödüller, yeni bir zindan ve güncellenmiş özellikler getirme konusundaki kararlılığını görmek harika. Bazen oyun sonu teçhizatı için eziyet yorucu olur ve oyuncuları oyunun en iyi kısımlarından zevk almaktan alıkoyar: gönüllü çok oyunculu ve irfan dolu içerik. Unutulmuş Kabus gibi daha fazla güncelleme alırsak, belki de Diablo Immortal, yaklaşan diğer Android oyunları spot ışığını çalmadan oyuncuları mutlu etmek için bir şansa sahiptir. Şimdilik, Unutulmuş Kabus güncellemesinin ilgi seviyenizi artırmaya yeterli olup olmadığına bakın, bu yüzden indirmeyi aşağıya ekledik.

Diablo Immortal Kullanıcı Puanı: 3.8 Play Store'dan indir