2022’de Android’deki En İyi 10 Çevrimiçi Çok Oyunculu PvP Oyunu

Çok oyunculu PvP oyunları, Android’de çok çeşitli deneyimler sunuyor. Hearthstone gibi yavaş tempolu kart savaşçılarından Call of Duty gibi çılgın nişancılara kadar herkes için bir şeyler var. Bunlar aynı zamanda saatlerce süren maçlara girmeye vakti olmayan insanlar için de mükemmel oyunlar. Birkaç istisna dışında, mobil PvP oyunları genellikle kısa maçlarda oynanıyor. Biz de bu yazımızda ilginizi çekebilecek en iyi android pvp oyunlarını ele alıyoruz.

Ne yazık ki Play Store’da cebizini boşaltmak için tasarlanmış çok sayıda çok oyunculu oyun var. Onlardan kaçınmak zor olabilir, bu yüzden Android için size bir kol ve bir bacağa mal olmayacak en iyi çok oyunculu PvP oyunlarını bulmak için mağazayı taradık. Ayrıca, bu oyunların çoğu, oyuna farklı bir platformda sahip olsalar bile arkadaşlarınızla bir turun keyfini çıkarabileceğiniz çapraz oynamayı destekler. Bu kulağa hoş geliyorsa, bir sonraki oyun tutkunuzu bulmak için elle seçilmiş seçimimizi incelemenin keyfini çıkarın.

Brawlhalla

Mobil cihazlar için Brawlhalla etkileyici bir başarıdır. Platform dövüş oyunları, deneyimli oyuncuların fiziksel kontrol cihazlarını lazer hassasiyetiyle manipüle edebilmesiyle, büyük ölçüde dokunsal geri bildirime güvenme eğilimindedir. Brawlhalla, bir dokunmatik ekranın sıçramak, dövüşmek ve etkileyici kombinasyonlar yapmak için mükemmel bir şekilde yeterli olduğunu kanıtlıyor. Brawlhalla, akıcı oynanışıyla birleştiğinde, uzaklaşması zor bir deneyim yaratan geniş bir karakter ve oyun modu yelpazesine sahiptir. Önemli miktarda içeriği ödemelerle oyunculara sunsa da, başlangıçtan itibaren bol miktarda ücretsiz içeriğe sahip olacaksınız.

Hearthstone

Hearthstone, başarılı masaüstü oyununun Android versiyonudur. Üç oyun modu sunar: Hearthstone, Battlegrounds ve Mercenaries. Orijinal, en popüler mod olan Hearthstone, rakiplerinin sağlık seviyesini sıfıra indirmek için sırayla minyon ve büyü kullanan oyuncuları 1v1 savaşlara sokar. Battleground, oyuncuların 8 yönlü, herkes için ücretsiz ekipler oluşturduğu bir otomatik savaş oyunudur. Mercenaries ise oyuncuların 6 minyondan oluşan bir parti kurduğu ve bir dizi PvE ve PvP savaşında görevleri tamamlamak ve ganimet toplamak için maceraya atıldığı en yeni moddur. İndirmek kolay olsa da, Hearthstone’da ustalaşmak uzun zaman alır. Saatlerce oturup kartlar ve kombolar üzerinde kafa yoracak ve yeni stratejiler geliştireceksiniz. Ama o mükemmel desteyi hazırlayıp galibiyet serisine devam ettiğinizde, dünyanın zirvesinde hissedeceksiniz.

Teamfight Tactics

Teamfight Tactics (TFT), garip bir şekilde güçlendirici bir oyundur. Birçok rekabetçi oyun, en iyi olmak için saatlerce pratik ve okuma kılavuzları gerektirir, ancak TFT o kadar sezgiseldir ki, sadece içgüdülerinizi takip ederek genellikle başarılı olursunuz. TFT, genellikle otomatik satranç veya otomatik dövüşçüler olarak bilinen türün bir parçasıdır. Diğer sekiz oyuncuyla bir oyuna yerleştirileceksiniz ve birbirini izleyen turlarda mükemmel takımı oluşturmak için şampiyonlar ve eşyalar toplayacaksınız. TFT’yi heyecanlı tutan şeylerden biri, tüm şampiyonların her sezon yeniden çalışılarak oyuncuları yeni stratejiler oluşturmaya zorlamasıdır. Bu da belirli kombinasyonların hakim olmasını önleyerek ve iki sezonun aynı hissetmemesini sağlayarak oyunu taze tutar.

Clash Royale

Hearthstone gibi, Clash Royale de bir güverte oluşturma oyunudur. Bununla birlikte, Clash Royale, gerçek zamanlı strateji ve kule savunmasının çılgın bir karışımını oluşturarak yoğunluğu artırır. Çizgi film görünümünün sizi aldatmasına izin vermeyin, Clash Royale stratejik düşünmeyi ve dikkatli planlamayı ödüllendirir. Mükemmel desteye göz atmak başlamanıza yardımcı olabilir, ancak gerçek zamanlı savaşı yönetmek biraz pratik gerektirir. Çekirdek oyun oynamak ücretsiz olsa da, mikro işlemler burada daha fazla ağırlık taşır. İlerleme gereksiz yere sert gelebilir ve kazanmak için ödeme yapmanız gerekmese de, istediğiniz desteyi almanın biraz zaman aldığını görebilirsiniz.

PUBG Mobile

PUBG, orijinal PC sürümüne benzer bir format izliyor ve ayakta kalan son kişi olmak için oyuncuları geniş bir açık dünyaya bırakıyor. Bununla birlikte, maçlar kısa ve orijinalin ortalama 30 dakikasına kıyasla yaklaşık 10 dakikadır, bu nedenle sadece görünmeyen bir saldırgan tarafından keskin nişancı almak için etrafta sürünerek yarım saat harcamazsınız. Kontroller tamamen özelleştirilebilir ve mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmıştır, bu nedenle rahat bir oyun stili oluşturma konusunda fazla sorun yaşamazsınız. Düzenli olarak güncellenen, çok sayıda oyun modu ve benzersiz mekaniği ile her battle royale aşığı için mutlaka oynanması gereken bir oyundur.

Rocket League Sideswipe

Rocket League Sideswipe, PC muadilinden çarpıcı bir şekilde farklıdır. 2D formatına geçiş ilk başta fazla basit görünebilir, ancak gerçekte sadece odağı sıkılaştırır. Sideswipe, orijinali kadar hızlı ve ödüllendirici Rocket League Sideswipe’ın amacı basittir, rakibinizden daha fazla sayıda, aracınızla topu kaleye vurun. Bir kez yaptıktan sonra, hileler yapacak ve bir profesyonel gibi topu kaleye atacaksınız. 2D uçak daha az hayal kırıklığı anlamına gelir ve sadece birkaç dakika süren maçlar sizi daha fazla aç bırakır. Mikro dönüşümler size yalnızca kozmetik ürünler kazandıracak, bu nedenle bir oyunu kaybettiğinizde veya kazandığınızda, bunun tamamen sizin beceriniz sayesinde olduğunu anlayacaksınız.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift, mobil cihazlarda rahatça oturan hızlı tempolu bir MOBA’dır. League of Legends, yüksek beceri tavanıyla bilinir, ancak Wild Rift, klasik deneyimi canlı tutarken oyun alanını düzleştirir. Her şampiyon bir diğerinden önemli ölçüde farklıdır, ustalaşmak için pratik ve dikkatli düşünme gerektirir. Ancak şampiyonlarda ustalaşmak işin sadece yarısıdır, burada önemli olan takım çalışmasıdır. Maçlar 5’er kişiliktir, bu yüzden ne kadar iyi olursanız olun, takımınıza da yardım etmeniz gerekir.

Stick Fight

Stick Fight, arkadaşlarla oynamak için mükemmel, canlandırıcı bir oyundur. Ayakta kalan son kişi olmayı hedeflemenin basit bir örneği, ancak çeşitli engeller, tuzaklar ve rakipler yolunuza çıkacak. Pompalı tüfeklerden yılanlı silahlara kadar çeşitli silahlarla donanacaksınız ve kontroller kasıtlı olarak kaygan, ancak bu, savaşırken kargaşaya neden olarak eğlenceye katkıda bulunuyor. Çevrimiçi oynamak harika olsa da, aynı zamanda bir arkadaş işbirliği oyunu olarak oynamak için ideal bir oyundur. Ama hangi şekilde oynarsanız oynayın, eğlenmeniz kaçınılmaz.

Call of Duty Mobile

Call of Duty Mobile, gerçekten iki oyun bir arada olan bir nişancı oyunudur. Biri klasik takım tabanlı oyun modlarında oyuncuları birbirine düşürür, diğeri ise PUBG gibi bir savaş alanıdır. CoD Mobile, hızlı tempolu oyunun yanı sıra oyunculara performansta düşüş olmadan etkileyici gerçekçi görseller sunuyor. CoD Mobile, yeni haritalar, ekipman ve oyun modlarıyla düzenli olarak güncellenir. Kapsamlı kişiselleştirme, ideal karakterinizi yaratmanıza yardımcı olur, bu nedenle gerçekten içine çekebileceğiniz bir nişancı arıyorsanız, bu sizin için en iyi bahistir.

GWENT

GWENT, orijinal olarak The Witcher 3 içinde mükemmel bir mini oyundu. Tek başına da oyun hemen hemen aynı ancak çevrimiçi oyun için yeniden dengelenmiş ve yapılandırılmıştır. Her maç üç maçın en iyisidir. Desteler her turdan sonra sıfırlanmaz, ilk turda tüm kartlarınızı kullanın ve kendinizi yenilgiye hazırlayacaksınız. Oyun, hile, blöf ve stratejinin mükemmel bir karışımı olsa da, kafa karıştırıcı bir eğitim ve şaşırtıcı miktarda kart yeni oyuncuları bıktırabilir. Ancak devam edince bu ödüllendirici kart oyununa bağımlı olacaksınız. oyunu6 oynanabilir bir sanat eseri gibi hissettiren kesinlikle çarpıcı animasyonlu kartlardır. Bir göz atmaya değer.

Android için bu çevrimiçi çok oyunculu PvP oyunları, rekabet isteğinizi zedeleyecek. PvP’ye yeni başlayan biri olarak bu türe atlamak konusunda temkinliyseniz, önce Hearthstone gibi daha rahat oyunlardan birini denemelisiniz. Elbette oyunlar en iyi arkadaşlarla paylaşılır, bu nedenle PUBG Mobile gibi rekabetçi nişancı oyunlarından en iyi şekilde yararlanmak için bir grup toplayın.

Bununla birlikte, rekabetçi oyunlar zarar görebilir, bu nedenle birkaç maçı kazandıktan sonra, rahat veya sanal bir veya iki oyunla rahatlamaktan çekinmeyin, ancak PvP’nizde dokunsal kontrollerle avantaj elde etmek istiyorsanız oyunlar, belki de en iyi Android oyun denetleyicilerinden biri ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.