Dijital Platformlar TV’yi Geride Bıraktı!

Çağımızın büyüyen pazarı olan dijital platformlar, ilk kez geleneksel TV’yi geride bıraktı. Özellikle pandemi dönemi ile beraber bütün dünyada büyük kitlelere ulaşan dizi ve film izleme platformları, 2022 yılının son çeyreğine yaklaşırken geleneksel TV’yi geçti. Netflix vb. dizi ve film izleme platformları, geleneksel kablolu TV’yi ilk kez geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Dizi ve film izleme platformlarının hayatımıza girmesiyle beraber geleneksel TV kan kaybetmeye başladı. BU da yeni bir çağın başlangıcını oluştur. İlk olarak Netflix sonrasında ise Amazon ve Disney Plus gibi büyük şirketlerin ülkemizde yayın hayatına girmesi TV tarafını oldukça derin bir yara açtı. Son gelen haberlere göre HBO Max şirketi de ülkemizde yayın hayatına giriş yapacak. Bu durum TV’nin gidişatını olumsuz yönde etkileyecek.

Dünya çapında büyük araştırmalar yapan Nielsen şirketinin yayınladığı rapora göre, Netflix ve Disney Plus, Temmuz ayında geleneksel kablolu TV izleyicilerini ilk defa geride bırakarak TV pazarının lideri oldu. İzleyiciler, Temmuz ayı boyunca haftalık olarak ortalama 190.9 dakika izlenerek büyük bir başarıya imza attı. 2020 yılında devam eden pandemi döneminde şartlar daha iyi olmasına rağmen sadece 169.9 milyar dakika izlenmişti. Dizi ve film izleme platformlarını ulaştığı seviye gerçekten oldukça yüksek seviyede.

İşin garip yani ise dünya üzerinde televizyon izleyenlerin sayısı halen aynı seviyede devam ediyor. Dünya geneline bakıldığı zaman ise gelişmiş ülkelerin dijital ortamda içerik izlendiği gözlemleniyor. Buda bizlere gösteriyor ki, insanlar TV izlemeyi bırakmıyor sadece alışkanlıklarını değiştiriyor. Bunun en büyük sebebi ise akıllı telefonların ve tabletlerin hayatımızda büyük bir yer edinmesi oldu. Büyük platformların çevrimdışı izleme ve her türlü akıllı cihazdan izleme olanağı, TV’yi geride bırakmaya yetiyor.

Başta Netflix olmak üzere HULU, Amazon Prime, Disney Plus ve HBO Max gibi platformlarının kullanımının %6.5 oranında artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Dünya genelinde insanların %34.8 kısmı dizi ve film izleme platformlarını izlerken, %34.4’ü ise geleneksel TV’yi izliyor.

HBO Max ve Discovery Plus Güçlerini Birleştiriyor!