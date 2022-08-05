HBO Max ve Discovery Plus Güçlerini Birleştiriyor!

Warner Bros. Ve Discovery güçlerini birleştirme kararı aldı. HBO Max ve Discovery güçlerini birleştirerek piyasayı domine etmeyi planlıyor.

Uzun yıllardır dijital içerik üretiminde olan ve kısa süre önce ülkemizde de yayın kararı alan HBO Max, ülkemizde yayın hayatı devam eden Discovery Plus ile beraber yeni ortaklığa hazırlanıyor. İki dev şirket tek çatı altında toplanarak, zirveye oynamayı düşünüyor.

Dijital platformlarda oldukça popüler olan HBO Max, bir süre önce tek çatı altında toplanacağının sinyallerini vermişti. HBO Max, içerisinde yer alan içeriklerin hem ülkemizde hem de dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde Warner Bros. ve Discovery birleşerek Warner Bros. Discovery adını almıştı. Şimdi de iki platformun en iyi hizmetleri olan HBO Max ve Discovery Plus birleşerek yeni bir isim altında yayın hayatına giriş yapacak.

İki dev şirketin dünya genelinde 93 milyondan fazla abone sayısı bulunuyor. İkili birleştikten sonra bu sayının daha da artacağı tahmin ediliyor. Ortaklık için kasasından 3 milyar dolar çıkacak olan Warner Bros. şirketi, ülkemizde dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yerel yapımların çekimlerine ara verdi. Ortaklıkla beraber güncel olan yayınlara devam edilecek ancak kısa zaman içinde yayınlanan ülkelerin yapımları da platforma dahil olacak.

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