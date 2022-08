Günümüzde dizi izlemek artık her yaştan bireye hitap eder oldu. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile cep telefonların yaygınlaşması ile dizi izleme kültürü oldukça çoğaldı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda pandemi yüzünden evlere kapanan bireyler dizilere odaklandılar. Bugün ki yazımzda en sevilen 5 dizi önerisi ile karşınızdayız.

Dizi izleme kültürü özellikle ülkemizde oldukça yaygın bir alışkanlık halini aldığını görebiliriz. Bunun yanında çevrimiçi dizi platformlarının gelmesi ile bu alışkanlık bir hayli arttı. Netflix dizileri bunların başında gelmekte, birçok kullanıcı bu platform üzerinden dizi izlemekte. Gelelim sizler için seçtiğimiz dizilere;

Peaky Blinders

Son zamanların en popüler mafya dizilerin arasında zirvede olan Peaky Blinders oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip. Dizinin konusuna gelecek olursak; Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Özellikle sosyal medyada popüler olan bu dizi başarılı bir yapıtlar arasında yerini almakta.

Breaking Bad

Son zamanlara damgasını vuran bir diğer dizi olan Breaking Bad konusu ile izleyicileri ekran başına kilitlemekte. Bu sürükleyici dizi, kesinlikle en sevilen 5 dizi önerimiz arasında yer almalıdır. Konusuna gelecek olursak; 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Gelişen bu olaylar çerçevesinde mükemmel bir hikayesi ile karşımızda.

Game Of Thrones

Listemizde yerini alan bir diğer dizi ise Game Of Thrones. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan dizi oldukça popüler konusuna gelecek olursak; Yedi farklı krallığın ve ejderhaların bulunduğu bu diyarda karakterlerin bazıları onurlarını korumak için ölürken bazıları da hayatta kalmak için gururlarını ayaklar altına almayı tercih eder. Fantastik bir dizi olan Game Of Thrones oldukça başarılı yapıtlar arasında yerini almakta.

La Casa De Papel

Son yıllarda dizi sektörüne damga vuran La Casa De Papel dünyanın her yerinden izleyici kitlesine sahip. En sevilen 5 dizi listemizde bulunan bu dizinin konusuna gelecek olursak; Baş karakter Denver, Tokyo ve Berlin gibi şehir isimlerini takma ad olarak kullanan ve başlarında “Profesör” adını verdikleri liderleri dizinin ana hattını oluşturuyor. Profesör önceden çok detaylı bir şekilde planladığı İspanya Merkez Bankası’nı soyma girişiminde kendi alanlarında uzman olan bu kişilerden faydalanıyor. Dizinin sürükleyicilik konusunda oldukça başarılı olduğunu hatırlatmak gerekir.

The Witcher

Listemizde yer verdiğimiz dizilerden biri olan The Witcher oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip Fantastik bir evrene sahip olan dizi son yıllarda oldukça beğenilmekte. Konusuna gelecek olursak; The Witcher’ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir. Sürükleyici bir hikayeye sahip olan bu diziyi es geçmek olmazdı.

Tek Seferde İzlenecek Mini Dizi Önerileri!