Tek Seferde İzlenecek Mini Dizi Önerileri!

Günümüzde artık dizi izlemek hobi olur hale geldi her bireyin bir tane olsa da izlediği bir dizi bulunmakta. Bazı kişiler uzun dizilerin yerine tek seferde izlenecek mini dizileri tercih etmekte.

Teknolojinin gelişmesi ile aslında her evde bulunan televizyonların biraz da olsa popülerliği azalmıştır. Özellikle Film ve Dizilerin izlenmelerini kolaylaştırmak için birçok çevrimiçi film ve dizi izleme platformları geliştirildi.

Bu platformlar arasında en çok kullanılan Netflix bu konuda zirvede bulunmakta. Netflix mini dizileri oldukça izlenir durumda gözüküyor. Bu diziler arasında yabancı mini dizileri unutmamak gerekir. Bugün ki yazımızda sizlere tek seferde izlenecek mini dizi önerileri hakkında önerilerde bulunacağız.

Mini Dizi Önerileri

When They See Us

IMDb: 8.9

The Queen’s Gambit

IMDb: 8.6

Maniac

IMDb: 7.8

Rise of Empires: Ottoman

IMDb: 7.9

Flint Town

IMDb: 7.9

Godless

IMDb: 8.3

Alias Grace

IMDb: 7.7

The Eddy

IMDb: 7.2

The Vietnam War

IMDb: 9,1

Unorthodox

IMDb: 8.0

WandaVision

IMDb: 7.9

Chernobyl

IMDb: 9.4

I Know This Much Is True

IMDb: 8.1

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