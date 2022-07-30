Tek Seferde İzlenecek Mini Dizi Önerileri!

Günümüzde artık dizi izlemek hobi olur hale geldi her bireyin bir tane olsa da izlediği bir dizi bulunmakta. Bazı kişiler uzun dizilerin yerine tek seferde izlenecek mini dizileri tercih etmekte.
Teknolojinin gelişmesi ile aslında her evde bulunan televizyonların biraz da olsa popülerliği azalmıştır. Özellikle Film ve Dizilerin izlenmelerini kolaylaştırmak için birçok çevrimiçi film ve dizi izleme platformları geliştirildi.
Bu platformlar arasında en çok kullanılan Netflix bu konuda zirvede bulunmakta. Netflix mini dizileri oldukça izlenir durumda gözüküyor. Bu diziler arasında yabancı mini dizileri unutmamak gerekir. Bugün ki yazımızda sizlere tek seferde izlenecek mini dizi önerileri hakkında önerilerde bulunacağız.
Mini Dizi Önerileri
When They See Us
IMDb: 8.9
The Queen’s Gambit
IMDb: 8.6
Maniac
IMDb: 7.8
Rise of Empires: Ottoman
IMDb: 7.9
Flint Town
IMDb: 7.9
Godless
IMDb: 8.3
Alias Grace
IMDb: 7.7
The Eddy
IMDb: 7.2
The Vietnam War
IMDb: 9,1
Unorthodox
IMDb: 8.0
WandaVision
IMDb: 7.9
Chernobyl
IMDb: 9.4
I Know This Much Is True
IMDb: 8.1
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