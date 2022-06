En İyi Yabancı Diziler ve Yabancı Dizi Tavsiyeleri!

Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile televizyonların popülerliği biraz da olsa azalmıştır. Artık dizi izlemek çok kolay hal aldı, hobi şeklini alan dizilerden her türlü diziler bulunmakta. Özellikle son zamanlarda yabancı diziler favori olmaya başlandı.

Canınız mı sıkılıyor bunun en iyi yolu dizi izlemekten geçmektedir, bazı kesim ise yabancı dizileri tercih etmekte bu yazımızda sizlere en iyi yabancı dizilerden derleme hazırladık diziler şu şekilde;

Breaking Bad

Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), bir oto yıkamada ek iş yapmaktadır ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu öğrenir

Dexter

Dexter Morgan Miami Metro Polis Departmanı’nda kan sıçrama analisti olarak çalışıyor ve aynı zamanda bir seri katil olarak gizli bir hayat sürdürüyor. Miami’de geçen hikâye Jeff Lindsay’in Dexter romanlarının ilki olan Darkly Dreaming Dexter romanından uyarlanmıştır.

Prison Break

Dizi, idam cezası alan kardeşini hapishaneden kurtarmak için bir kaçış planı planlayan zeki bir adamı ve sonrasında gelişen olayları konu alıyor. Lincoln Burrows başkanın kardeşini öldürmekle suçlanan bir mahkum olarak idam cezası alır. Ancak Lincoln’a bir komplo düzenlenmiştir.

La Casa De Papel

La casa de papel, Alex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, “Profesör” liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi’ni ve İspanya Merkez Bankası’nı soymasını konu edinir.

Homeland

Irak’ta kaybolup, uzun süre sonra ülkesi Amerika’ya dönen Scott Brody bir CIA ajanı tarafından şüpheli bulunur. Carrie Anderson, Scott Brody’nin El-Kaide üyesi olmasından ve bir saldırı düzenlemeye hazırlandığından şüphelenir.

The Walking Dead

The Walking Dead, aynı adlı çizgi roman serisine dayanmaktadır. Roman, dünya çapında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkan esrarengiz bir bulaşıcı beyinsel hastalık sonucu, modern medeniyetin sonunu getiren bir zombi salgınını konu eder.

Game Of Thrones

Westeros diyarında farklı amaçlar için soylu ailelerin verdiği taht mücadeleleridir. Yedi farklı krallığın ve ejderhaların bulunduğu bu diyarda karakterlerin bazıları onurlarını korumak için ölürken bazıları da hayatta kalmak için gururlarını ayaklar altına almayı tercih eder.

Dr. Who

Doktor olarak bilinen, zamanda yolculuk yapan insansı dünya dışı yaratık olan bir Zaman Lordu’nun maceralarını anlatmaktadır. Doktor, dışarıdan 1950’lerden kalma bir polis kulübesi gibi görünen TARDIS adındaki bilince sahip ve zamanda yolculuk edebilen bir uzay gemisi ile evreni araştırır.

Black Mirror

Bu bilimkurgu antolojisi dizisi, insanlığın en görkemli buluşlarının ve en karanlık içgüdülerinin zıtlaştığı karmaşık ve teknolojiyle dolu bir yakın geleceği konu alıyor.

This is Us

İnsanın ruhunu dinlendiren, kardeş, karı-koca, sevgili ilişkisi nasıl olmalı en güzel şekilde ortaya koyan aile dizisi.

House MD

Doktor Gregory House, New Jersey’deki Princeton-Plainsboro Hastanesi’nde bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Başkanlık yaptığı Tıbbi Tanı Uzmanlığı Departmanı’nda teşhisi konulamayan hastaları 3 kişilik ekibiyle birlikte iyileştirmektedir.

Better Call Saul

Bob Odenkirk’in başrolünde yer aldığı dizide, ‘Jimmy McGill’ isimli şansız bir avukatın, giderek yozlaşarak ‘Saul Goodman’ lakabıyla bilinen üç kağıtçı avukata dönüşüm süreci anlatılıyor. İlk bölümü 2015 yılında ekrana gelen dizi beş sezondur devam ediyor.

Succession

Jesse Armstrong tarafından yaratılan bir Amerikan hiciv dram televizyon dizisidir. 3 Haziran 2018’de HBO’da prömiyerini yapan dizi üçüncü sezon için yenilendi.

Mr. Robot

Gündüzleri siber güvenlik şirketinde çalışıp geceleri siber intikam peşinde olan asosyal bir hackerın hikayesidir. Elliot sosyal anksiyete bozukluğu, çoklu kişilik bozukluğu ve klinik depresyon ile uğraşırken hacktivist gruba katılma teklifi alır.

Westworld

Karanlık bir gelecekte geçecek dizi, zengin kesime hitap eden bir eğlence parkını mekan edinecek. Yapay zekaların kullanıldığı, gelen ziyaretçilerin katılabildiği oyunlarla dolu bu parkta; vahşi batı macerası sunan kısımda bir sorun ortaya çıkacak.

Sense 8

Birleşik Krallık, Seoul, Mumbai, Mexico City, Berlin, Nairobi, San Francisco ve Chicago şehirlerinde yer alan 8 farklı ana karakterin, esrarengiz bir şekilde birbirlerine bağlanan hayatlarını ele alan dizi, asırlar önce yok olan Homo Sapiens ırkı üzerinden işlenmektedir.

The Witcher

The Witcher’ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir.

Lucifer

ehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles’ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip bu şehirde ‘Lux’ adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi Amenadiel (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz.

Peaky Blinder

Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell’in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham’a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

Vikings

Savaş Tanrısı Odin’in soyundan geldiğine inanılan Ragnor’un acımasız ve korkusuz adamlarıyla birlikte denizlerle olan imtihanını seyrederken; savaşçı ve tüccar bir kavim olan Vikingler’in çok az işlenmiş ilgi çekici kültürüne hep birlikte tanık oluyoruz.

The Sopranos

New Jersey’de bir Amerikan-İtalyan mafya ailesi patronu Tony Soprano’nun meslek, suç, şiddet, aile, adalet ve dostluk kavramları arasındaki denge kurma mücadelesi üzerine kurulmuştur. Dizi aynı zamanda Soprano ailesinin bireyleri ve Tony’nin yakınında bulunan insanların hayatından da kesitler sunar.

Fargo

Dizi Bemidji, Minnesota’da geçmektedir. 2006 Ocak ayında Bemidji, Minnesota yolundan geçen dizinin kötü, karanlık ve esrarengiz kiralık katili Lorne Malvo (Billy Bob Thornton), yine iş üzerindeyken yol üzerinde bir geyiğe çarparak kaza yapar.

The Handmaid’s Tale

Margaret Atwood’un aynı isimli romanından uyarlanan dizi, Gilead isimli bir toplumda geçiyor. Doğal sebepler nedeniyle nüfus düşüşü yaşayan bu toplumda kadınlar devletin malı olarak kabul ediliyor. Toplumun yeniden çoğalması için üreme hizmetine zorlanan Offred, bu acımasız koşullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Shameless

hicago’nun varoş bir semtinde geçen dizi; altı çocuk ve bir babadan oluşan Gallagher ailesinin zaman zaman komik, çoğu zamansa yürekleri burkan hayatlarını anlatılmaktadır. Evin reisi olan Frank Gallagher (William H. Macy) sahtekar, alkolik ve utanmaz bir babadır.

Fleabag

Londra’da tek başına ayakları üzerinde durmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediyor. Dizide, 30’lu yaşlarındaki kadının aşk, aile ve iş hayatında yaşadığı gündelik olaylar ele alınıyor.

Narcos

Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı pablo escobar’ın hayatını konu alacak. uyuşturucudan elde ettiği kazançla, zamanında dünya en zengin 7. adamı olan escobar, 80’lerde devasa bir uyuşturucu ağının başındaydı.

Band of Brothers

II. Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusunun 101. Hava İndirme Tümenine bağlı Easy Bölüğü askerlerinin yaşadıkları tecrübeler esas alınarak kurgulanmıştır. Dizi, öncelikle askerlerin temel eğitim aldığı Georgia’daki Toccoa kampından başlamıştır.

Chernobyl

Nisan 1986’da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde, meydana gelen nükleer santral felaketinin öyküsünü dramatize ederek, felakete neden olanların ve buna karşılık verenlerin hikâyelerini anlatıyor.

Spartacus

Dizi tarihsel bir karakter olan Trak asker Spartaküs’ün köle olmasını ve bir gladyatöre dönüşümünü anlatmaktadır. Dizinin kaynağı Howard Fast’ın aynı isimde yazdığı kitaptır.

