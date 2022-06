Ne İzlemeli Diyenlere Film Önerileri, En İyi Filmler!

Boş zamanlarımızda ne yapmalıyım diye düşünüyorsanız bunun en iyi yolu bir film izlemekten geçmektedir. Güzel filmler izleyerek hem kültürlenmiş olursunuz hem de boş vaktinizi doldurursunuz. Bugün ki yazımızda sizlere film tavsiyelerinde bulunacağız, tavsiyelerimiz arasında en iyi filmler, en çok beğenilen filmlerden tutun, en iyi yabancı filmlerden bahsedeceğiz. Hiç uzatmadan sizlere önerdiğimiz filmler şu şekilde;

Esaretin Bedeli

Erkekler arasındaki dostluk hakkında büyük ekran bir hikaye görmek yeterince nadirdir ve Andy (Tim Robbins) ile Red (Morgan Freeman) arasındaki bağ, çok karanlık bir yerde (hapishane duvarları içinde) başladığı için ekstra ağır ve zengindir. Sonunda onları umut denen güzel bir şeyle doldurur, onları daha iyi günlere götürür.

CANAVAR AVCISI

Video oyun uyarlaması olan Monster Hunter, gönderildikleri gezegende teğmen Artemis ve adamlarının, olağanüstü güçlere sahip düşmanlarla karşı karşıya kalmasını konu ediniyor.

Raya ve Son Ejderha

Raya and the Last Dragon, yalnız bir savaşçı olan Raya’nın, 500 yıl sonra Lumandra’yı yeniden tehdit eden Druun adlı canavarları durdurmak için son ejderhanın izini sürmesini anlatıyor. Uzun zaman önce Lumandra’nın fantastik dünyasında insanlar ve ejderhalar uyum içinde birlikte yaşarlardı

Hırsızlar Ordusu

“Ölüler Ordusu”nun öncesini anlatan filmde gizemli bir kadın, Avrupa’nın farklı yerlerindeki 3 efsanevi kasayı soymak için topladığı ekibe banka memuru Dieter’ı da alır. Canınız neyi isterse izleyin.

Kara Şövalye

Filme vizyona girmeden aylar önce bir efsane havası katan muazzam bir Heath Ledger performansıyla tanınan Nolan’ın Batman destanının agresif genişlemesi, Heat’ten bu yana en heyecan verici suç destanlarından biriydi ve 1 milyar dolar gişe hasılatı gördü. Dünya üzerinde izleyici ve film yapımcılarının süper kahraman filmlerine bakış açısını sonsuza dek değiştirdi. Kara Şövalye’nin En İyi Film yarışından kafa karıştıran bir şekilde dışlanması, ertesi yıl büyük bir kural değişikliğinde kilit faktörü oldu ve şu anda yüzyılın şimdiye kadarki en etkili filmi olması kesinlikle mümkün.

Er Ryan’ı Kurtarmak

Er Ryan’ı Kurtarmak’ta, dört çocuk annesi bir kadı İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiği üç oğlunun ardından fazlasıyla yaralanmıştır. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir.

Inception

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır.

Yalanlar Üstüne

Köktendinci terörist örgüt El Kaide’nin yöneticilerinden bir ismi bulma görevi, Irak’ta deneyimli eski bir gazeteci olan Roger’a verilir. CIA ile işbirliği yapan Roger, ajan-gazetecilik konusunda deneyimsizdir ve alışık olmadığı vahşi bir dünya ile tanışacaktır.

Savaş Vadisi

Savaş Vadisi, tek bir kurşun sıkmadan 75’e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu’ndan Medic Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı’nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası’na layık görülen vicdani retçisi olur.

Yarının Sınırında

Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz.

Coda

17 yaşındaki Ruby, işitme engelli bir ailenin işiten tek üyesidir. Genç kız, ebeveynlerinin ve ağabeyinin balıkçılık işinin ayakta kalması için, okula gitmeden sabahları onlara yardımcı olur.

The Godfather

Don Corleone’nin kizi Connie’nin dügününde, ailenin en küçük oglu ve bir savas gazisi olan Michael babasiyla barisir. Bir suikast girisimi, Don’u artik isleri yönetemeyecek duruma düsürünce, ailenin basina Michael ve agabeyi Sonny geçer.

96 Saat

Artık emekli olmuş bir CIA ajanı olan Bryan, eski yeteneklerini yeniden hayata geçirmenin derdine düşmüştür. Zira, görüşemediği kızının kaçırılışını, cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babanın durumundan daha kötü ne olabilir?

Five Feet Apart

Five Feet Apart, iki hasta gencin hastanede yollarının kesişmesi ile değişen yaşamlarını konu ediyor. Stella Grant, 17 yaşında olan bir genç kızdır. Bilgisayarına bağlı bir hayat süren Stella, yaşıtları gibi gezip dolaşmak yerine zamanını çoğunu hastanede geçirmek zorundadır.

Zamana Karşı

25 yaşına gelen insanların, yaşlanmayı durdurmak için var güçleriyle çalışmak zorunda olduğu bir gelecekte geçen filmde, zaman gerçekten para ve güç demek.

The Revenant

1823 yılında kürk avcısı Hugh Glass (Di Caprio) sefer aramasında iken sonradan Dakota Territory olacak olan yerde ayılar tarafından vahşice saldırıya uğrar ve yaralanır. Yoldaşlarından John Fitzgerald (Hardy) Glass’ın genç yarı Kızılderili oğlunu öldürürken kendisini de soyar ve ölüme terk eder.

Prestij

Film, 19. yüzyılda hızla değişmekte olan Londra’da başlar. Sihirbazların ileri derecede saygı duyulan ve gizemli kişiler olarak kabul edildikleri bu dönemde, Genç sihirbazlar olan Robert Angier (Hugh Jackman) ve Alfred Borden (Christian Bale) şöhret olma yolundadırlar.

13 Hours

Libya’daki Amerikan büyükelçisine düzenlenen saldırı sonucunda elçinin ölümü ve sonrasında Libya’da bulunan Amerikan askeri güçlerinin olayı çözme çabaları anlatılıyor.

Fantastik Canavarlar: Grindelwald’ın Suçları

Karanlık büyücünün sihir dünyasından ayrı olan tüm canlıların hepsine hükmedecek safkan büyücüler yetiştirme planı, dünya için büyük bir tehlike yaratmaktadır. Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen profesör Albus Dumbledore, eski öğrencisi Newt Scamander’dan yardım ister.

Avengers: Endgame

Dünya üzerinde kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk kendi yaslarını tutmaktayken, Iron ve Nebula ise kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde, uzay boşluğunda sürüklenmektedirler. Süper kahramanlar takımı için işler pek de iyi görünmemektedir.

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3

Dean DeBlois’un yazıp yönettiği sevilen serinin yeni halkası Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya, halkının yeni lideri olan Hiccup ve ejderha dostu Toothless’ın yaşamlarına tehlike arz eden yeni bir tehlikeye karşı mücadelesini anlatıyor.

O

Kurbanlarının korku ve fobilerini sömürerek dehşete düşüren “O” isimli bir varlığın, korkunç yollarla terörize ettiği 7 küçük çocuğun hikâyesi anlatılmaktadır. Roman, daha önceden 1990 yılında yayınlanmış aynı adlı bir minidiziye de uyarlanmıştı.

Black Widow

Başrolde bir kadın kahraman vardır, çevresi de güçlü, gözüpek kadınlarla çevrilidir. Bu değişim ABD’inde başlayan MeToo hareketinin sonrasına denk gelir. Marvel cinsiyetçi, cinsiyet farkı gözeten tutumunu bırakarak kadın süper kahramanlara yönelmenin zamanının geldiğini fark etmiştir artık.

Me Before You

Tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürmek zorunda olan yarı felçli genç adam, bakıcı olarak küçük bir kasabada yetişmiş genç kadını istihdam ettir. Bu genç adam ve kadının bir araya gelişi hayatlarını yeni bir yola sürükleyecektir.

Yeşil Yol

Oldukça iri bir adam olan John Coffey, iki küçük kızı tecavüz ederek öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan John Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir.

Akıl Oyunları

Film Amerikalı matematikçi John Ferbes Nash Jr’in hayatını üniversitede okuduğu yıllardan başlayarak anlatıyor. Aynı zamanda şizofreni olan Nash çevresiyle yaşadığı iletişim sorunları da filmin ana konusunu oluşturuyor.

Deepwater Horizon

Gerçek bir olaydan uyarlanmış olan Deepwater Horizon, 2010 yılında Amerika’da denizin ortasında BP’ye ait olan petrol delme merkezinde çıkan facianın sonucunda Amerika tarihinin en büyük petrol faciasını işliyor.

Forrest Gump

Düşük I.Q. sahibi genç bir adamdır. Jenny ile tanıştığında ona aşık olur. Gump aralarında Elvis Presley, Kennedy, Nixon’ın da olduğu tarihsel kişilerle kaza eseri tanışır ve 50’lerden 70’lerin sonuna kadar gelen bir süre zarfında olaylar gelişir.

Arif V 216

Uzayda 1960’lara doğru yol alan Arif, insan olma hayali kuran robot arkadaşını ve dünyayı karanlık bir gelecekten kurtarmalıdır. Canınız neyi isterse izleyin. Cem Yılmaz’ın yazıp oynadığı filmde, babası rolünü Murat Arkın, robot ve Barış Manço rollerini ise Ozan Güven oynuyor.

Nefesini Tut

Nefesini Tut kör bir adamın evine girip hırsızlık yaparak yakalanmadan kurtulabileceklerini düşünen bir grup genci temel alıyor. İstismarcı annesinden kurtulup, kız kardeşini her ikisi için de sonu yokmuş gibi görünen bu hayattan kurtarmaya kararlı olan Rocky ve arkadaşları Alex ile Money’nin planları oldukça basittir.

Korku Seansı

Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür.

Suicide Squad: Gerçek Kötüler

Dünyanın en tehlikeli takımını toplamak için, hapisteki Süper Güçlü Kötü Adamları biraraya getir, devletin emri ile onları en güçlü silahlarla donat ve gizemli bir suç örgütünü yenmeleri için onları göreve gönder.

Kapıdaki Düşman

1942 yılının kuşatma altındaki Stalingrad’ında birbirini avlamaya çalışan bir Rus ve bir Alman keskin nişancısının öyküsü çerçevesinde aşk, dostluk, onur ve kahramanlığın hikayesini anlatıyor. Film boyunca hem Rusların hemde Almanların aksanlı Ingilizce konuşması ciddi şekilde sinirlerinizi bozmaya yetiyor.

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği



Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, dünyanın kaderini değişterecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu ediyor. Yıllar önce üretilen ve Orta Dünya topraklarına kandan başka hiçbir şey getirmeyen yüzüklerin sonuncusu, üretiminden yüz yıllar sonra ortaya çıkar.

Yerdeki Yıldızlar

Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishaan çevresi ve ailesi tarafından tembel geri zekalı muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğretmeni ile değişen hayatı ve başarısını anlatan bir film.

MİLYONLUK BEBEK

Frankie Dunn, ringlerde yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de düstur edindiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır. Tek arkadaşı Scrap, onun spor salonuna göz kulak olmaktadır.

Mucize

1960 yılında Mahir isimli öğretmenin İzmir’den doğu illerinden birine tayini ve sonrasında yaşadıklarını anlatsa da, asıl işlenen konu engelli insanlara, engelli adayları insanların nasıl baktığı ve davrandığı ile ilgili.

Ay Işığı

İnsan ilişkileri ve insanın kendini keşfetmesi hakkında bir film olan Ay Işığı, genç siyahi bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami’nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor.

Aşıklar Şehri

Yolları kesişen iki insanın hikayesini anlatıyor. Hayatlarında yön bulmaya çalışan iki tutkulu insan Sebastian ve Mia’nın yolları, Los Angeles’ta trafiğin sıkışık olduğu bir gün kesişir. Her ikisi de sanat tutkunu olan bu iki insan, hayallerini gerçekleştirme yolunda düşe kalka ilerlemektedir.

Hayvan Mezarlığı

Henüz taşındığı evde ailesi ile kutlama yaparken hayatını kaybeden küçük kızını geri getirmek için eski bir mezarlığa oğlunu gömen bir adamın hikayesini anlatıyor. Louis Creed, iki çocuğu ve eşi Rachel ile birlikte Boston’daki şehir yaşamlarından kurtulup, kırsal kesime taşınmaya karar verir.

Arınma Gecesi

Çok yüklenilen polislerin yılda bir geceliğine cinayet ve diğer suçların sokaklara hükmetmesine izin verdiği suç dolu bir gelecekte biri, James Sandin’in kapısını çalar. Canınız neyi isterse izleyin. Ebeveynler Ethan Hawke ve Lena Headey, delileri dışarıda tutmak için kapıları sürgüler ama bu önlem başarısız olur.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk

Bilbo Baggins huzurlu ve tehlikeden uzak bir hayat sürerken, bir gün büyücü Gandalf ‘dan bir macera teklifi alır ama Bilbo bu teklifi kesinlikle reddeder. Gandalf evden ayrılırken eve asası ile işaret bırakır ki büyük ihtimal cüce dilindendir.

Avatar

Yarı-felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na’vi halkının arasına gönderilir. Askeri bir şirket uzaktaki bu gezegeni ve barındırdığı kaynakları incelemek üzere AVATAR adlı bir program oluşturmuştur.

Karayip Korsanları Siyah İnci’nin Laneti

Genç bir kızı kurtarmaya çalışan korsan Jack Sparrow ile demirci Will Turner’ın maceralarını anlatıyor. Yerel vali Weatherby Swann’ın 12 yaşındaki kızı Elizabeth, Jamaica’ya yaptığı deniz yolculuğu esnasında bir gemi enkazıyla karşılaşırlar.

Narnia Günlükleri

İkinci Dünya Savaşı döneminde, güvende olmaları için anneleri tarafından bir akrabalarının yanına gönderilen, babaları ise cephede savaşmakta olan dört kardeşin gerçeküstü macerasını anlatıyor.

Açlık Oyunları

Bilinmeyen apokaliptik bir olayla kıtadaki medeniyetin yok olmasından sonra Kuzey Amerika’da kurulan Panem olarak bilinen bir ülkede geçmektedir. Ülke, Capitol’un diktatörlük denetimi altındaki zengin Capitol ve onu çevreleyen on iki yoksul mıntıkadan oluşmaktadır.

Hızlı ve Öfkeli

Dominic Toretto, Los Angeles sokaklarına karanlık çöktükten sonra sınır tanımadan otomobil yarışları yapan bir grubun lideridir. Polis, sokaklarda dehşet saçan Toretto’nun aynı zamanda hırsızlık yaptığından; yüksek değerdeki elektronik aletleri çaldığından da şüphe etmektedir.

Örümcek Adam

Genetiği değiştirilmiş bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra, dışlanmış genç dahi Peter Parker, örümcek benzeri insanüstü yetenekler geliştirir ve New York’ta suç ve adaletsizlikle savaşmak için maskeli bir kimliğe bürünür; süreçte kötü Yeşil Cin ile karşı karşıya.

Thor

M.S. 900’lerde Asgard kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır. Asgard orduları ve Einherjar lejyonları, buz devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan “Antik Kışlar” adlı sandığı ele geçirirler.

Demir Adam

Tony Stark, hem bir mühendislik dahisi hem de tam bir playboydur. Kendi ülkesinde teknoloji harikası füzeler ve silahlar üretmektedir. Afganistan’da yeni bir füzeyi tanıtırken esir düşer ve yaralanır. Onu kaçıranlar, kendileri için bir füze yapmasını isterler.

Ailem Robotlara Karşı

Ailem Robotlara Karşı, ayaklanan teknolojiye karşı zorlu bir mücadeleye girişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. Katie, hayalini kurduğu sinema okuluna girmeyi başarınca mutluluktan deliye döner.

Logan

Wolverine’de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan’ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer.

Deadpool

Marvel Comics’in en alışılmadık anti-kahramanı Deadpool, eski bir Özel Kuvvet askeri olan Wade Wilson’un, üzerinde uygulanan zorlu bir deneyin onu hızlandırılmış kendini iyileştirme gücü ve alt egosuyla baş başa bırakmasının hikayesi.

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

1.Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılmak isteyen, ancak çok güçsüz olduğu için sürekli reddedilen Steve Rogers adlı genç, ABD’nin süper asker yaratma programına gönüllü olarak katılır ve deneyin üzerinde yapılmasına izin verir.

Doctor Strange

Başarılı cerrah Stephen Vincent Strange, geçirdiği bir trafik kazası sonucunda elindeki sinirler zarar görünce artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen, Tibet’te yaşamakta olan Ancient One adlı büyücünün varlığını öğrenmesi onun için yeni bir umut olur.

Snowpiercer

2031 yılında, küresel ısınmayı durdurmak üzere yapılan bir deney yanlış gitmiş ve dünya yeniden buzul çağına dönmüştür. Bu felaketten geride kalan az sayıda insan, Snowpiercer adı verilen bir trende yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak trendeki insanlar yöneten ve yönetilen kesim olarak ikiye ayrılmıştır.

28 Hafta Sonra

Rage virüsünün Britanya adalarına yayılmasından altı ay sonra, Amerika ordusu düzeni yeniden sağlamış ve karantina altındaki bölgelere insanları tekrar yerleştirmeye başlamıştır. Ülke tekrar inşa edilirken, yurtlarına geri dönen bir mülteci aile tekrar bir araya gelmenin sevinci içindedir.

Malefiz: Kötülüğün Gücü

Malefiz ve Aurora arasındaki karmaşık ilişkiye odaklanıyor. Yıllar Maleficent ve Aurora’ya iyi davranmıştır. İlişkileri kalp kırıklıklarından, intikam öyküsüne ve sonunda sevgiye dönüşür. Ancak hala insanlar ve periler arasındaki nefret ilişkisi sürmektedir.

Lincoln

Amerika Birleşik Devletleri’nin 16. Başkanı olan ve kuzey eyaletlerinde 1861-1865 yılları arasında yaşanan iç savaşa öncülük eden Lincoln’un son dönemlerine ışık tutuyor. İç Savaş’ın hararetli günleri geride kalınca, Abraham Lincoln ile kabinesi arasında fikir ayrılıkları da su yüzüne çıkacaktır.

Transformers

Çok uzun zaman önce, çok uzaklardaki Cybertron gezegeninde bir savaş başlamak üzeredir. Burası baska yapılara bürünebilen robotların dünyasıdır. Her yerde olduğu üzere bu gezegende de robotlar da iyiler ve kötüler olarak ayrılmaktadır İstedikleri anda arabaya, gemiye ya da uçağa dönüşebilen bu robotlar, bu kez Dünya’yı ele geçirmek için savaş açacaklardır.

Yenilmezler

Takıma adam seçmek için dünyanın dört bir yanını gezmeye başlıyor. Bir Marvel filmi olan Yenilmezler’de hiç beklenmedik bir düşmanın küresel güvenliği tehdit etmeye başlaması üzerine bir araya gelen bir süper kahraman ekibi, Dünya’yı felâketin eşiğinden kurtarmaya çalışıyor.

