Discord, COVID-19 Hakkında Yanlış Bilgi Yayanları Uzaklaştıracak!

Günümüzün en popüler sohbet platformlarının başında gelen Discord, topluluk kurallarına yeni düzenlemeler getirmeye karar verdi. Discord, COVID-19 hakkında yanlış bilgi yayan kullanıcıları platformdan uzaklaştıracak.

Özellikle pandemi ile kullanıcı sayısında ciddi artış yaşanan Discord, kullanıcılara daha iyi bir kullanım deneyimi sunmak için kendisini sürekli yeniliyor. Özellikle COVID-19 ile mücadele konusunda diğer platformlar kadar hassas davranmayan Discord, dün yayınladığı kararlarla sert yaptırımlar uygulamayı hedefliyor.

Discord tarafından dün yapılan açıklamaya göre, halkın sağlığını tehdit eden yanlış bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir yanlış bilgiyi yayan insanları platformdan engellemeyi planlıyor.

Özellikle aşı karşıtlığı ve pandemi süresince dünya üzerinde birçok yalan haber yayınlanıyor. Bu yapılan haberler büyük çoğunlukla sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşiyor. Bu konu hakkında sosyal medya platformları kenetlenerek bir dizi güvenlik çalışması yapmıştı. Discord bir süre bu çalışmalara katılmasa da bugün itibariyle yanlış bilgilere ağır yaptırımlar uygulayacak.

Discord, topluluk kurallarını bir sunucuda COVID-19 aşıları hakkında yalanlar yayılması takdirinde harekete geçebilecek şekilde güncelleme kararı aldı. Yeni topluluk kuralları sayesinde sadece COVID-19’a dair yanlış bilgi verenler değil, birçok farklı yanlış davranış da cezalandırılacak. Yaşa, cinsiyete ve ciddi hastalıklara (kanser vb.) karşı yapılan nefret söylemleri, ölüm içeren tehditler gibi ciddi durumlarda da Discord tarafından kullanıcılara yönelik yaptırımlar uygulayabilecek.

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