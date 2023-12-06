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Dishonored 3 The Game Awards 2023’te Duyurulabilir

Uzun zamandır beklenen Dishonored 3 duyurusu için The Game Awards 2023 bekleniyor olabilir. Dishonored serisi hayranları heyecanlı.

Emine Emre

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Dishonored 3 The Game Awards 2023’te Duyurulabilir
Dishonored 3 The Game Awards 2023’te Duyurulabilir

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The Game Awards 2023’e sayılı günler kaldı. Onlarca oyunun pek çok dalda “yılın en iyisi” olmak adına yarışacağı etkinlikte, farklı oyunlara dair bilgiler de edineceğiz. Oyun kamuoyunun yeni çıkacak oyunlara dair bilgi sahibi olacağı ve yine pek çok oyunun duyurusunun yapılacağı The Game Awards 2023 de Dishonored 3 duyurusu da gelebilir. Haberin kaynağı, Insider Gaming.

Dishonored 3 The Game Awards 2023’te Duyurulabilir

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından aksiyon macera oyunu Dishonored serisi 2012 yılında start almıştı. Seri, ilk 2 oyunu ile çok beğenilerek geniş bir oyuncu kitlesi edinmişti. 2016 yılında Dishonored 2’nin ve 2017 yılında da genişleme paketi Death of the Outsider’ın çıkmasının ardından; bu seride Arkane 6 yıldır sessizliğini koruyordu.

Serinin hayranları, uzun yıllardır Dishonored 3 için çağrı yapsalar da, henüz bu çağrı karşılık bulmuş değil. Bununla birlikte, Insider Gaming tarafından yapılan habere göre; Dishonored 3 duyurusu için The Game Awards 2023 bekleniyor olabilir.

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Geçtiğimiz aylarda, Dishonored 3’ün hazırlıklarının başladığına yönelik oyun kamuoyuna pek çok bilgi sızmış, ancak ne Arkane Studios’tan ne de Bethesda Softworks’ten bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Dishonored 3 İçin Oyuncular Heyecanlı, Oyun 2024 Yılında Çıkabilir!

Dishonored 3’ün çıkış tarihi ile ilgili olarak geçtiğimiz aylarda bir sızıntı gelmiş ve oyunun 2024 yılı içerisinde çıkış yapabileceği belirtilmişti. Ancak bu bilgi ile ilgili herhangi bir doğrulama gelmemişti.

Oyun Oscarları olarak da adlandırılan The Game Awards 2023’te Dsihonored 3’ün duyurulma ihtimali oyuncuları bir hayli heyecanlandırmış durumda. Konu hakkında şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan pek çok oyuncu, sabırsızlıkla yapımı beklediklerini belirtiyor. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Geç bile kalındı. En beğendiğim oyunlardan biri. Favori oyunlarım arasında ilk 5’e girer Dishonored serisi. Artık bir an evvel duyurulması ve ardından da çıkması gerekiyor.”

Dishonored 3, çıkar çıkmaz alacağım oyunlar arasında ilk sırada yer alıyor. 2024 yılında çıksın artık piyasaya, bu kadar bekleyecek ne var anlamak mümkün değil.”

Dishonored 3 çıkış tarihi 2025 yılına kalmaz inşallah. GTA 6 ile aynı döneme denk gelmesini istemiyorum. İkisi için de ayrı ayrı zaman ayırabilmeliyim zira.”

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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