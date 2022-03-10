Disney Pinokyo Filminden İlk Görüntüler Geldi!

Uzun Hollywood kariyerinde Tom Hanks, Disney için iki önemli role sahipti; Toy Story serisinde Kovboy Woody ve Saving Mr. Banks’te Walt Disney. Ve bir sonraki Disney katkısı için Hanks, bu yıl Disney Plus için Pinokyo‘nun canlı aksiyon uyarlamasının yıldızlarından biri oldu.

Filmde Hanks, Pinokyo’yu kendi elleriyle yapan yalnız yaşlı kuklacı Geppetto’yu canlandıracak. Çaresizlik ve yalnızlıktan Gepetto, kendi oğlunun olmasını diler. Dileği Mavi Peri tarafından yerine getirilir ve Pinokyo ortaya çıkar.

Ne yazık ki Geppetto için Pinokyo tam olarak saygılı bir oğul değildir. Pinokyo da başını belaya sokma konusunda oldukça yeteneklidir. Ve unutmayın, Pinokyo yalan söylediğinde burnu gülünç boyutlara ulaşır. Ne olursa olsun, Pinokyo “gerçek bir çocuk” olma arzusundadır.

Disney Plus, Hanks’in Geppetto kostümü giydiği Pinokyo’nun ilk fotoğrafını yayınladı. Ayrıca kuklanın, Disney’in 1940 tarihli animasyon Pinokyo’sundaki karşılığına neredeyse tıpatıp benzediğini de gözler önüne sermiş oldu.

Benjamin Evan Ainsworth, filmde Pinokyo’yu seslendirecek. Cynthia Erivo ayrıca Mavi Peri rolünde, Keegan-Michael Key “Dürüst” John rolünde, Lorraine Bracco Martı Sofia rolünde ve Luke Evans Arabacı rolünde oynayacak.

Ayrıca bkz: The Power of the Dog Filminin Konusu Nedir?