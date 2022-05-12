Disney Plus, Türk Dizisi Olan Kaçış İçin Tarih Verdi!

Türkiye’de vizyona girmesine sayılı zamanlar kalan Disney Plus, yayınlayacak olduğu Türk yapımlarının tarihini vermeye başladı. Twitter’dan yaptığı açıklama ile Kaçış için tarih veren Disney Plus, büyük bir merak konusu uyandırdı.

Özellikle dünya üzerinde pandemi ile birlikte birçok dizi ve film platformu ortaya çıktı. Bunlar hem ülkemizde hem de dünya üzerinde birçok kalite içerik üretiyor. Son zamanlarda hızla yükselişe geçen Disney Plus, ülkemizde de yayın vereceğini açıklamıştı.

Disney Plus, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile beraber Kaçış için yayın tarihini açıkladı. Kaçış, 14 Haziran tarihinde yani Disney Plus’ın Türkiye’ye girdiği tarihte yayın hayatına girecek.

Kaçış’ın kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Onur Bay, Engin Akyürek ve Levent Ülgen gibi usta oyuncular yer alıyor. Türkiye’nin güzel şehri Gaziantep’te geçen dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın yer alıyor. Ayrıca dizinin hikâyesi başrolü de oynayan Engin Akyürek’in yazdığını belirtmekte fayda var.

14 Haziran tarihinde Türkiye’de yayına girecek olan Disney Plus’ın aylık ücreti 34.99 TL ve yıllık 349.90 TL olarak açıklandı. Ancak erken kayıt yaparsanız, yıllık ücreti 279.90 TL oluyor. Özellikle ülkemizde böyle büyük platformları görmek birçok başarılı işin ortaya çıkacağını gösteriyor.

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