Disney Plus, Türkiye’ye Geliş Tarihini ve Fiyatlarını Açıkladı!

2022 yılında dizi ve film platformu dünyasına hızlı bir giriş yapması beklenen Disney Plus, Türkiye için fiyat ve tarih hakkında açıklama yaptı.

Günümüzün en büyük şirketlerinden birisi olan Disney Plus, 43 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Disney Plus 14 Haziran tarihinde yayın hayatına giriş yapacak. Yapılan açıklama da Türkiye için abonelik fiyatları da yer aldı. Açıklamaya göre aylık abonelik ücreti 34.99 TL, yıllık abonelik ücreti ise 349.90 TL olarak belirlendi.

Disney Plus, inanılmaz derecede büyük bir içerik havuzu ile giriş yapacak. Disney Plus’in içerisinde Pixar, Marvel, National Geographic ve 20th Century Fox gibi büyük yapımlar alıyor.

Aynı zamanda Disney Plus, içerisinde dizi ve filmin yanı sıra birçok yeni içerik üretecek. Bazı dizi ve filmlerin kamera arkaları ve artı sahneleri de yer alacak. Özellikle Türkiye kısmında büyük bir heyecan oluşmaya başladı. Disney Plus’ın Türkiye’den hangi oyuncular ve projeler ile anlaştığı hakkında çok fazla söylenti dolanıyor.

Şu ana kadar çıkan haberlere göre Disney Plus, Türkiye gündeminde uzun süre kalan Organize İşler için bir dizi yapmayı hedefliyor. Ayrıca dünya çapında ünlü oyuncular ve yönetmenler ile Türk oyuncu ve yönetmenleri buluşturmayı hedefliyor.

Disney Plus’ın lansman tarihi yaklaştıkça projeler ve ekip hakkında daha detaylı bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

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