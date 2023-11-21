Dora Özsoy Oyunu Cardboard Town Indie X 2023’te Ödül Alamadı

Ünlü Youtuber, sunucu ve oyun geliştirici Dora Özsoy tarafından kurulan Stratera Games’in geliştirdiği Cardboard Town, önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Bu yıl, Portekiz’in Başkenti Lizbon’da düzenlenen “en iyi indie oyunlar” yarışmasında ilk 50 yapım arasına girerek büyük bir iş başaran Cardboard Town, ödül alan 5 oyun arasına giremedi. Bununla birlikte, Dora Özsoy oyunu Cardboard Town Indie X 2023’te adından söz ettiren yapımlardan oldu.

İlk 50’ye Girdiği Cardboard Town Indie X 2023’te İlk 5’e Giremedi!

Indie oyunlar kategorisinde onlarca oyunun yarıştığı Indie X 2023 sona erdi. 16-17 Kasım’da gerçekleştirilen etkinlikte, oyunları ile ilk 50 oyun arasına girme başarısı gösterdiklerini Ekim ayı sonunda kişisel Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Dora Özsoy, aynı yolla finalde ödül almayı başaramadıklarını da dile getirdi. İşte Dora Özsoy’un o paylaşımı:

Başaramadık…



Neyi başaramadınız diye soracak olursanız; Lisbon'da düzenlenen Indie X 2023'te ödül almayı başaramadık.



Ama bi sürü canavar gibi oyunla birlikte, Top 50 Finalist'ten biri olduk.



Kâfi, devam, teşekkürler✨ pic.twitter.com/MvGuat9b6l — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) November 17, 2023

İlk 50 Indie oyun arasına girmenin dahi büyük bir başarı olduğu organizasyonda Cardboard Town’ın göstermiş olduğu başarı, ülkemiz oyun sektörünün gelmiş olduğu nokta açısından da son derece umut verici olarak nitelendirildi.

Steam dolara geçti, oyunlar zamlandı. Aralarında Cardboard Town’ın da bulunduğu karşılaştırmalı Steam oyun fiyatları için de buraya göz atabilirsiniz.

İlk 50 de 1 Türk Oyunu Daha: Bluespy Studios da Toy Shire ile Finalde!

Indie X 2023’te Cardboard Town’ın yanı sıra bir Türk oyunu daha yer almayı başarmıştı. Türkiye merkezli oyun şirketi Bluespy Studios tarafından geliştirilen ve yayıncılığını da Catoptric Games’in üstlendiği “Toy Shire” isimli oyun da finale kalmayı başaran yapımlar arasındaydı. Ancak Toy Shire da Cardboard Town gibi yarışmadan ödülle ayrılamadı.

2023 yılının en iyi indie oyunlarının yarıştığı organizasyonda 2 Türk oyununun boy gösterebilmesi son derece önemli olurken, diğer oyun geliştiricisi şirketler için de örnek teşkil edecek nitelikte bir gelişme olarak kayıtlarda yerini aldı.

Toy Shire hali hazırda demosu ile piyasada yer alırken, Steam üzerinde yer alan bilgiye göre oyunun 2024 yılı bitmeden çıkış yapması bekleniyor. Oyunun şu anda demosu indirilebilmekte ve Steam üzerinden istek listesine eklenebilmekte.