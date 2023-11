Ekim ayı sonunda yaptığı duyuruyla 20 Kasım itibariyle dolara geçiş yapacağını belirten Steam, dün gün boyu oyuncuların TL ile oyun almasına imkan tanıdıktan sonra gece yarısı itibariyle dolara geçiş yaptı. Oyunların dolar bazlı fiyatları bir hayli yükselirken, TL ile hesaplandığında önceki fiyatların çok üzerinde olduğu görüldü. Bununla birlikte yerel bazlı fiyatlandırmalar olduğu da görüldü. Örneğin, globalde 59,99 dolar olan Baldur’s Gate 3 Türkiye’de 34,99 dolar. İşte dolar bazlı oyun fiyatları ve TL ile karşılaştırmaları…

Steam Dolara Geçti! İşte Dolar Bazlı Oyun Fiyatları ve TL İle Karşılaştırmaları

Yerel olarak fiyatlandırılan oyunlardan bir örnek daha vermek gerekirse, geçtiğimiz yıla damga vuran ve The Game Awards 2023’te de boy gösteren yapımlardan biri olan Elden Ring global de 59,99 dolardan satılırken Türkiye için satış fiyatı 39,99 dolar olarak tayin edilmiş.

Dün (20 Kasım Pazartesi) yaptığımız haberde, Steam dolara geçmeden önde; Steam’deki TL bazlı indirimli ve çok satan oyunları Cepkolik okurları ile paylaşmıştık. O oyunların bugün itibari ile dolar bazlı fiyatlarına göz atalım:

Half-Life bilindiği üzere 25.yıl dönümü kapsamında birkaç gündür “bedava” verilmekteydi oyunculara. Oyunun bugün itibariyle fiyatı 0,57 dolar olarak güncellenmiş durumda. Yani takribi olarak 15 TL diyebiliriz. Halen indirimde olan oyunun indiriminin sona ermesi ile birlikte bu fiyatın daha da artacağı ön görülüyor.

Machinarium Steam’de 25 TL yerine yüzde 75 indirimle 6 TL’den satılıyordu dün itibariyle. Çok beğenilen yapımlar arasında yer alan oyunun güncel fiyatı ise 1,49 dolar. Halen oyunda indirimin devam ettiği ve 6 dolardan yüzde 75 indirimle 1,49 dolara düştüğü görülüyor ancak artık bu fiyatın TL karşılığı 40 TL’nin üzerinde. Yani oyun dün ki TL bazlı indirimsiz fiyatını bile aşmış durumda.

Arma 3 dün itibariyle yüzde 80 indirim ile Steam de 540 TL yerine 108 TL’den satılmaktaydı. Bugün ise oyunun hem indirimi sona ermiş durumda hem de dolara geçildiği için Türk oyuncular fahiş bir fiyatla karşılaşmakta. Arma 3’ün Steam’deki güncel fiyatı 29,99 dolar. 900 TL’ye yakın bir fiyatla satılan oyun, dün ki indirimli TL bazlı fiyata göre 8 kattan daha fazla zamlanmış durumda.

Steam çok satanlar listesinde de bulunan Victoria 3 hali hazırda yüzde 50 indirimli satılmaya devam ediliyor. Oyunun dün ki satış fiyatı 250 liradan 125 liraya inmiş durumdaydı. Bugün ise 29,99 dolar yerine yüzde 50 indirimle 14,99 dolardan satılıyor. Güncel TL karşılığı indirimli halinin bile 400 TL’den fazla olduğu düşünüldüğünde; oyun düne göre 3 kattan fazla zamlanmış durumda.

Half Life efsanesinin önemli yapımları arasında yer alan ve yüz binlerce tutkunu mevcut olan Half-Life: Alyx, dün itibariyle Steam üzerinden 173 liraya satılmaktaydı. Oyunun Steam fiyatı 510 TL’den 173 TL’ye düşmüş durumdaydı. Bugün ise fiyat 9,17 dolar olarak güncellenmiş. Üstelik bu fiyatın da yüzde 66 oranında indirimli olduğunu ve orijinal fiyatın 27 dolar olduğunu belirtelim. 9,17 doların takribi 250 TL olduğunu düşündüğümüzde, Half-Life: Alyx’in diğer oyunlara nispeten daha az zamlandığını söyleyebiliriz.

Dün itibariyle 70 TL’den yüzde 35 indirimle 45 TL’ye düşen ve bu fiyattan satılan Blazing Sails de Steam’in çok satanlar listesinde bulunuyor. Oyunda fiyat bugün hem dolara geçti hem de indirimi sona erdi. Güncel fiyat olarak 7,99 dolar belirlenmiş; yani 240 TL’ye yakın bir rakam. Dolayısıyla oyunun dün ki indirimli fiyatından 5 kat seviyesinde zamlandığını söyleyebiliriz.

Beholder 3 fiyatı 59 TL’den yüzde 60 indirim ile dün 23 TL’ye düşmüştü. Oyunun bugün itibariyle fiyatı 3,19 dolar olarak tayin edilmiş. Oyundaki yüzde 60’lık indirim devam ediyor, indirim olmasaydı orijinal fiyat 7,99 dolar olarak oyuncuların karşısına çıkacaktı. İndirimli fiyatları karşılaştırıldığında oyunun 4 kata yakın zamlandığını söyleyebiliriz.

A Little to the Left 100 TL satış fiyatına sahip iken buradan yüzde 35 indirim ile 65 TL’den oyunculara sunulmaktaydı. Dünde kalan bu fiyat bugün itibariyle 14,99 dolara yükseltilmiş halde. Üstelik oyundaki indirime de son verilmiş. Dolayısıyla oyunu dün alan bir gamer bugüne nazaran takribi 7 kat daha uygun ödeme yapmış diyebiliriz.

Cardboard Town artık 3,59 dolar, üstelik bu da indirimli fiyat. Türk Youtuber ve oyun geliştiricisi Dora Özsoy’un kurucusu olduğu Stratera Games tarafından geliştirilen ve çok beğenilen yapımlardan Cardboard Town da fiyatı dolara dönen yapımlardan oldu. Oyunun fiyatı dün itibariyle 99 TL’den yüzde 40 indirimle 59 TL’ye düşmüş şekilde satılmaktaydı. Hali hazırda orijinal fiyat 5,99 dolar ve bunun üzerinden yapılan yüzde 40 indirimle 3,59 dolardan satış yapılmakta. Diğer oyunlara nispeten daha düşük fiyat artışı gösteren yapımlardan olmuş Cardboard Town.

Men of War: Assault Squad 2 fiyatı dün 280 TL iken yüzde 80 indirim ile 56 TL’den satılmaktaydı. Oyunun dolar bazlı fiyatı 14,99 dolar olarak belirlenmiş ve bunun üzerinden yüzde 80 indirime devam edilerek fiyat 2,99 dolara çekilmiş. Nispeten düşük fiyat artışı yaşayan oyunlardan biri de Men of War: Assault Squad 2 olmuş.

LOST EMBER – VR Edition 50 TL satış fiyatı üzerinden yüzde 80 indirim ile dün yalnızca 10 TL’den satılmaktaydı. Oyunun dolar bazlı fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenmiş ve bunun üzerinden yüzde 80 indirim yapılarak 2,99 dolara çekilmiş. TL karşılığı 90 liraya yakın olan fiyatın düne göre 9 kata yakın zamlandığını söyleyebiliriz.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter için dün yüzde 85 indirim uygulanmış durumdaydı ve oyunun 70 TL düzeyine indirilmiş haldeydi. Bugün itibariyle Steam’de 17,99 dolardan satılmakta olan yapım için indirim de sona ermiş durumda. Dolayısıyla oyun dün ki fiyatına nazaran 7 kat civarında zamlanmış halde.

Unpacking dün itibariyle 32 TL yerine yüzde 50 indirim ile yalnızca 16 TL’den oyuncularla buluşuyordu. Steam dolara geçince bugün ise oyunun fiyatı 9,99 dolar olarak güncellenmiş. Üstelik herhangi bir indirim de an itibariyle söz konusu değil. Dünle bugünü TL bazlı kıyasladığımızda 16 kattan fazla bir artışla karşılaşıyoruz.

Sevilen zombi oyunu Dying Light da Steam dolar kuruna geçmeden önce indirim yapılan oyunlardandı. Oyunun fiyatı 349 TL’den yüzde 70 indirimle 104 TL’ye düşmüştü. Steam dolara geçince oyunun fiyatı 19,49 dolara çıkarılmış ve indirimi de kaldırılmış. Dolayısıyla oyun artık düne göre 5 kattan daha fazla pahalı.

Sherlock Holmes Chapter One, dün için çok cazip bir indirim uygulamıştı. Oyun, 699 TL normal fiyata sahip iken yüzde 80 indirim yaparak 139 TL’den satılıyordu. Bugün ise fiyat 26,99 dolara çıkmış ve oyunun indirimine de son verilmiş. Steam dolara geçince oyunun düne nazaran zamlanma oranı 6 kattan fazla olmuş.

Yüz binlerce tutkunu bulunan Satisfactory de son gün alım fırsatı verenlerdendi. 280 TL normal satış fiyatı olan oyun yüzde 45 indirimle 154 TL’ye düşmüştü. Bugün ise tam 29,99 dolardan satılıyor. Üstelik indirimi de kaldırılmış durumda. Yani artık neredeyse 900 TL olan oyun düne göre 6 kata yakın daha pahalı.

Tavern Master dün itibariyle 25 TL’den yüzde 50 indirimle 12,5 TL’ye satılıyordu. Ucuz oyun arayanlar için kaçırılmayacak fırsatlardan birini sunan oyunun bugün ki fiyatı ise 7,49 dolar. Üstelik bu da indirim görmüş hali. Orijinal fiyat olarak ise 15 dolar belirlenmiş ve bu fiyatın üzerinden yüzde 50 indirim devam ediyor.

Diğer Bazı Oyunların TL ve Dolar Karşılaştırması

Geneli AAA oyunlardan oluşan bazı oyunların Steam TL ve dolar fiyat farkı ise şu şekilde oldu: