Arabalar, her yaştan insanların dikkatleri çekmiştir. Özellikle söz konusu drift ise herkes heyecanlanır. Bugün sizlere çok merak edilen drift oyunu Drift86’nın sistem gereksinimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Drift olayı bildiğiniz gibi bir sanat olayıdır. Drift86 oyununda bu sanatı sergilemeye çalışan bir ustasınız. İnanılmaz heyecana sahne olan anlar ve hareketli müzikler ile beraber muhteşem zamanlar geçirebilirsiniz.

Araba konseptli oyunlarda genellikle yüksek performans sağlayan sistemler aranır. Ancak Drift86 oyununda bunların hiç birine gerek yok. Oldukça mütevazi bir sistem ile beraber bu oyunu zevkle oynayabilirsiniz. Gelin şimdi sistem gereksinimlerine beraber bakalım.

Drift86 sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : 2 GHz Intel Pentium 4 veya AMD Athlon

Bellek : 4 GB RAM

Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000

Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi : Windows 7

İşlemci : 2 GHz Intel Pentium 4 veya AMD Athlon

Bellek : 8 GB RAM

Ekran Kartı : Intel HD Graphics 4000

Depolama : 2 GB kullanılabilir alan

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