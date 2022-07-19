Dune 2 İçin Çekimler Başladı!

Dünya çapında büyük ses getiren ve son yılların efsane filmi olarak gösterilen Dune, serinin ikinci filmi için çekimlere başlandığı duyurdu.

2021 yılında vizyona giren ve sinema dünyasında şok etkisi yaratan Dune için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Sosyal medya tarafından yapılan açıklamaya göre, Dune: Part Two için çekimler başladı.

Dune: Part Two içinde de yayın tarihi paylaşılmaya başlandı. Sosyal medya üzerindeki haberlere bakılacak olursa, 2023 yılının 17 Kasım tarihinde beyazperdeye çıkacak. Warner Bros. bir süre önce yaptığı açıklama ile filmin vizyon tarihinin değişebileceğini söyledi.

Geçtiğimiz yıl iddialı bir giriş ile beyazperdeyi sallayan Dune, toplamda 10 dalda Oscar’a aday gösterildi. Dune, bu adaylıklardan tam 6 ödül almayı başardı. Dune, açılış haftasında tam 220 milyon dolar hasılat yaparak pandemi döneminde gişe rekoru kırdı.

Dune yönetmeni olan Denis Villeneuve, senaryonun halen gelişmekte olduğunu ve ilerleyen dönemlerde eklemeler yapılacağını açıkladı. Her ne kadar çok kesin bir tarih olarak 17 Kasım 2023 yılını gösterse de, bu tarih değişiklik gösterebilir.

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