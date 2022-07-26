Dünya Devi Otomobil Markasının Başına Türk Geçiyor! Türk İş Adamı CEO Oldu!

Günümüzün en büyük lüks otomobil markalarının başında gelen Rolls-Royce bugün bir açıklama gerçekleştirdi. Rolls-Royce tarafından gelen resmi açıklamaya göre Tufan Erginbilgiç, Rolls-Royce markasının yeni CEO’su oldu.

Dünya çapında lüks otomobil markası olan Rolls-Royce, geçtiğimiz günlerde şirket içinde bir dizi yapılanmaya gideceğini açıklamıştı. Tüm otomobil dünya tarafından yapılanmanın boyutu beklenirken, beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşıldı. Şu an CEO görevini üstlenen Warren East’in yerine Tufan Erginbilgiç gelecek. Warren East, 2023 yılına kadar CEO görevine devam edecek, 2023 yılının ilk günüyle beraber koltuğu Tufan Erginbilgiç devralacak.

Uzun zamandır büyük markalarının üst derece görevlerini yöneten Tufan Erginbilgiç, kariyerinde büyük bir adıma imza atmış oldu. İngiltere tabanlı BP’de gösterdiği performans ile beraber tüm dünyayı etkilemişti. Bu performansın ödülünü 2023 yılıyla beraber alacak.

Rolls-Royce’un yönetim kurulu başkanı Anita Frew, yaptığı açıklamada Tufan Erginbilgiç hakkında şu ifadeleri kullandı.

Erginbilgiç çok uluslu kuruluşlardaki kazanan takımların lideri olarak kendisini kanıtlamış birisi. Geniş çaplı stratejik ve operasyonel tecrübeye ve havacılık gibi güvenlik açısından kritik endüstrilerin yanı sıra düşük karbonlu teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ile ticari fırsatlar hakkında sağlam bir anlayışa sahip. Uygulama ve değer yaratma konusunda güçlü bir geçmişi bulunuyor. Rolls-Royce’un son yıllarda oluşturduğu stratejik temeller üzerine inşa etmesini dört gözle bekliyorum.

Rolls-Royce tarafından gelen resmi açıklamanın ardından Tufan Erginbilgiç, konu hakkında şu şekilde açıklama yaptı.

Müşterileri enerjide dönüşümü beklerken, önemli ticari fırsatların yaşandığı bir zamanda Rolls-Royce’a katılmaktan onur duyuyorum. Mühendislik alanındaki mükemmelliği ve yenilikçi teknolojileri sayesinde şirketin uzun yıllar boyunca oluşturduğu pazar konumunun tam potansiyelini kullanmaya ve tüm hissedarlar için değer yaratmak amacıyla büyüme yolunda adım atmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı döneminde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum.

Rolls-Royce tarafından gelen açıklamalar sonrasında şirketin hisselerinde 1.4 ‘lük bir artış gözlemlendi.

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