ÖTV Olmadan Araç Fiyatları (2022)

Dövizin hızlı yükselişini şahit olduğumuz şu günlerde otomotiv piyasasında da benzer bir şekilde fiyatlar hızla artıyor. Artan fiyatlar yüzünden araçların değerinden 5-6 kat daha fazla ücret öder olduk. ÖTV vergisi sayesinde bütün araçların fiyatlarında fırlama yapmasına sebep oldu. Bugün ki yazımızda sizlere ÖTV olmadan araç fiyatları hakkında bilgi vereceğiz

ÖTV nedir ilk onu öğrenelim; Özel Tüketim Vergisi, belirli mal veya ürünler üzerinden oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum sağlamak amacı ile kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı sebeple 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Türkiye otomobil piyasasında tüketicinin karşılaştığı en büyük engelin dövizden daha çok uygulanan vergilendirme sistemi olduğunu bilmemiz gerek. Uygulanan vergiler neredeyse bir araç maliyeti kadar bir yük bindirmekte. Bu da sürücüleri bir hayli zor durumda bırakmakta. Gelelim ÖTV’siz araçlar ne kadardır?

Audi Q7 ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Audi markasının Q7 modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 885,800₺ olarak belirlenmiştir. Yeni çıkan model 2,467,923₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 3,353,723₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Volvo XC40 ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen ve sağlamlığı ile bilinen Volvo markasının XC40 modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 457,930₺ olarak belirlenmiştir. 517,113₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 975,043₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Fiat Egea Sedan Easy ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen İtalyan otomobil markası Fiat oldukça yaygın bir şekilde kullanılmakta. Egea Sedan Easy modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 221,234₺ olarak belirlenmiştir. 248,666₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 469,900₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Range Rover HSE ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Range Rover oldukça lüks bir araç olarak nitelendiriliyor. HSE modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 2,091,085₺ olarak belirlenmiştir. 5,804,852₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 7,895,937₺ olarak karşımıza çıkıyor.

BMW 520d xDrive ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Alman otomobil markası BMW her kesimden insana hitap etmekte. 520d xDrive modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 792,542₺ olarak belirlenmiştir. 1,545,458₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 2,338,000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Mercedes-AMG G 63 ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen bir diğer Alman otomobil markası Mercedes oldukça yaygın şekilde kullanılmakta. Yeni çıkan AMG G 63 modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 1,934,031₺ olarak belirlenmiştir. 5,388,969₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 7,323,000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

SEAT Ibiza ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen SEAT markalı araçlar yaygın şekilde kullanılmakta. Yeni çıkan SEAT Ibiza modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 156,309₺ olarak belirlenmiştir. 175,691₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 323,000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Volkswagen Golf ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Wolkswagen markalı araçlar yaygın şekilde kullanılmakta. En çok kullanılan modeller arasında Golf serisi bulunuyor. Şu anda ülkeye giriş fiyatı 429 290,₺ olarak belirlenmiştir. 482,000₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 911,000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Mercedes Benz C ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Alman otomobil markası Mercedes’in bir diğer serisi olan Benz C oldukça yaygın şekilde kullanılmakta. Benz C modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 433.145₺ olarak belirlenmiştir. 489.000₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 922.000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Peugeot 3008 ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Fransız otomobil markası Peugeot ülkemizde oldukça yaygın şekilde kullanılmakta. 3008 modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 524.953₺ olarak belirlenmiştir. 590.047₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 1,114,000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Honda CR-V ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Japon otomobil markası Honda ülkemizde oldukça yaygın şekilde kullanılmakta motorları ile övünmektedir. Şu anda en çok satışta olan CR-V modelinin şu anda ülkeye giriş fiyatı 302.542₺ olarak belirlenmiştir. 590.047₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 892.000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Volkswagen Passat ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen Wolkswagen markalı araçlar yaygın şekilde kullanılmakta. En çok kullanılan modeller arasında Passat serisi bulunuyor. Şu anda ülkeye giriş fiyatı 628.903₺ olarak belirlenmiştir. 1.226.000₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 1.854.000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

Nissan Qashqai ÖTV’siz Fiyat

Ülkemizde çokça tercih edilen bir diğer Japon otomobil markası Nissan araçlar yaygın şekilde kullanılmakta. En çok kullanılan modeller arasında Qashqai serisi bulunuyor. Şu anda ülkeye giriş fiyatı 408.970₺ olarak belirlenmiştir. 458.000₺ ek vergi miktarı ile aracın tüm maliyeti 866.000₺ olarak karşımıza çıkıyor.

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