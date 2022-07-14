Hyundai Ioniq 6 EV Piyasaya Çıktı – Porsche Tadında!

Hyundai bu sabah erken saatlerde ilk elektrikli sedanını piyasaya sürdü. Güney Koreli otomobil üreticisi araca EV Ioniq 6 adını verdi.

Markanın EV Sedan segmentine girişi, marka için daha iyi bir pazar konumu oluşturacak. Ayrıca Tesla Inc.’in hakim olduğu EV pazarında daha büyük bir pay elde etme teklifi olarak karşımıza çıkıyor.

Ioniq 6’nın 77,4 kilovat saatlik pili Hyundai Ioniq 5 için; 429 kilometreye kıyasla; tek bir şarjla 610 kilometreye (379 mil) kadar yol kat etmesine izin veriyor.

Tasarım estetiği açısından EV, arkadan Porsche Carrera 911S Turbo‘ya benzerlik gösteriyor. Yeni EV, dış tasarım açısından “Electrified Streamliner” adlı bir tasarım konsepti kullanıyor.

Ön kısımda coupe tarzı C sütunu tasarımı; kameralı elektronik dikiz aynası ve kapalı ön tasarım yer alıyor. En güçlü model yaklaşık 300 beygir gücüne, 610 kilometreye kadar saf elektrik menziline ve yaklaşık 14 kWh/100 kilometre enerji tüketimine sahip.

Üretim bu yılın üçüncü çeyreğinde başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki satışlar, 2023’ün başlarında başlayacak ve ardından daha büyük bir sunum yapılacak.

Hyundai, bu on yılda elektrifikasyona 95.5 trilyon won (73 milyar dolar) yatırım yapacak. Şimdi ile 2030 arasında en az 17 yeni model piyasaya sürecek. Ayrıca on yılın sonuna kadar yıllık 1.87 milyon EV satışını hedefliyor. Şirket, 2030 yılına kadar küresel elektrikli araç pazarında %7, ABD’de ise %11 pay hedefliyor.

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