Güney Kore otomobil devi Hyundai, loniq 6 tanıtıldı. Geçen sene loniq 5 adlı elektrikli aracı tanıttıktan sonra şirket yeni araç için sinyaller vermişti. Yeni çıkacak otomobil elektrikle çalışacak olup orta boyutlu bir sedan araba ile karşımıza çıkacak.

Hyundai elektrikli araç piyasasına loniq 6 ile domine etmeyi planlıyor. Normalde Mart ve Nisan aylarında çıkması planlanan araç bazı parçalarının üretilememesi üzerine çıkması ertelenmişti.

Otomobilin özelliklerine gelecek olursak aracın ön kısmı küçük bir tasarıma sahip olup. Ioniq 6, alt ön bölümünde dikey yerleştirilmiş şeritler bulunacak. Dijital kameraların ekranları için yapılan yer aracı muhteşem bir teknolojik bir hale büründürüyor.

Aracın iç bölümünde ise bolca ışıklandırma güzel bir ambiyans katmakta. Aracın güç kısmına gelecek olursak; Hyundai Ioniq 6 77.4 kWh’lik bir bataryayla piyasaya çıkacak. Aracın çift motorlu versiyonu 300 beygir güç üretecek. Tek motorlu ve daha güçlü versiyona ait bilgiler henüz bilinmiyor.

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